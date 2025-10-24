Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
24 октября 2025, 11:29
Легенда Шахтера разнес Турана после фиаско против Легии в Лиге конференций

Валерий Кривенцов раскритиковал главного тренера «горняков» Арду Турана

Легенда Шахтера разнес Турана после фиаско против Легии в Лиге конференций
ФК Шахтер Донецк.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Валерий Кривенцов раскритиковал главного тренера «горняков» Арду Турана после фиаско «оранжево-черных» против Легии (1:2).

– Это еврокубковый поединок, в котором команда защищает честь страны, имидж клуба, зарабатывает баллы в таблицу коэффициентов, борется за финансовое вознаграждение, поэтому здесь нельзя экспериментировать. В таких матчах должны играть самые сильные. Я категорически не согласен с выбором стартового состава Шахтера. Думал, что Арда Туран произведет максимум 1-2 замены, но не пол команды.

В центре поля не хватало конструктива, не хватало травмированного Криськива, на позицию опорника мог бы выйти Очеретько, и это было бы лучшим решением. Арда Туран решил дать шанс сыграть нечасто выходящим на поле футболистам, которые не вовлечены в УПЛ. В чемпионате Украины у Турана этих исполнителей нет возможности увидеть в полной мере, потому что борьба идет жесткая, приходится помнить о результате.

– Ризныка не было в воротах по той же причине?

– Да, возможность проявить себя получил Фесюн. Однако повторюсь, нельзя в официальном международном матче делать такие кардинальные пертурбации. Не знаю даже, почему, например, Бондарь не играл… Конечно, после ухода Судакова в Шахтере нарушены связи в центре поля, нет дирижера.

– Уже на 25-й минуте Арда Туран был недоволен действиями подопечных. Что именно раздражало наставника Шахтера?

– В игровой схеме есть базовое расположение футболистов. Если все делается верно, то команда может себя проявить. А на этот раз многие из горняков нарушали игровую дисциплину, была каша… В таком случае очень сложно что-то создавать в атаке.

Я вижу, что многие молодые бразильцы не понимают, чего от них требует тренерский штаб Шахтера. Обычно говорят: нужно время. А ведь некоторые из них уже год в Шахтере, а некоторые – полгода работают под руководством Турана. Им нужно отрабатывать в обороне, поступать в отбор, страховать партнеров по команде. Ведь футбол – это не только атака… В футболе после атаки на чужие ворота идет ответ со стороны соперника. Я очень разочарован результатом, ведь матч был ничейным.

– Были надежды, что Арда Туран в перерыве сможет изменить ситуацию – психологически, тактически и кадрово?

– Надо было делать три замены, а то и четыре. Да, затем Туран сделал перестановки. И Шахтер забил хороший гол, вернее, пас от Конопли был классным – очень точным, на своего игрока, которого футболисты Легии потеряли. А что касается второго гола в ворота Шахтера, то мяч влетел во вратарский угол и Фесюн не выручил, – сказал Валерий.

По теме:
Защитник Легии Пентковски объяснил, как удалось победить Шахтер
Алиев разнес Динамо после фиаско в матче ЛК: «Они позорят этот клуб»
«Шок, расстройство, отчаяние». Ковалев – о матче Шахтера против Легии
Легия Варшава Шахтер Донецк Валерий Кривенцов Лига конференций Шахтер - Легия
Олег Вахоцкий Источник: Footboom
