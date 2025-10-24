Синнер идет дальше. Определены пары 1/4 финала на турнире ATP 500 в Вене
Четвертьфиналы: де Минаур – Берреттини, Грикспор – Зверев, Синнер – Бублик, Муте – Музетти
На турнире ATP 500 в Вене (Австрия), который проходит на закрытых хардовых кортах, известны пары 1/4 финала.
Первый сеяный Янник Синнер во втором круге разобрался с Флавио Коболли и далее поборется против Александра Бублика, который справился с Франсиско Черундоло.
Корентен Муте во втором раунде взял реванш у Даниила Медведева за поражение недельной давности на соревнованиях ATP 250 в Алматы. В четвертьфинале француз встретится с Лорецно Музетти – итальянец выбил Томаса Мартина Этчеверри.
Вторая ракетка турнира Александра Зверев выиграл у Маттео Арнальди. Следующим соперником Зверева будет Таллон Грикспор – представитель Нидерландов оказался сильнее Брендона Накашимы.
В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Алекс де Минаур и Маттео Берреттини. Австралиец обыграл Филипа Мисолича, а итальянец прошел Кэмерона Норри.
ATP 500 Вена. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Александр Бублик [8]
Алекс де Минаур [3] – Маттео Берреттини
Нижняя часть сетки
Корентен Муте – Лоренцо Музетти [4]
Таллон Грикспор – Александр Зверев [2]
