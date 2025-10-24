Синнер идет дальше. Определены пары 1/4 финала на турнире ATP 500 в Вене

На турнире ATP 500 в Вене (Австрия), который проходит на закрытых хардовых кортах, известны пары 1/4 финала.

Первый сеяный Янник Синнер во втором круге разобрался с Флавио Коболли и далее поборется против Александра Бублика, который справился с Франсиско Черундоло.

Корентен Муте во втором раунде взял реванш у Даниила Медведева за поражение недельной давности на соревнованиях ATP 250 в Алматы. В четвертьфинале француз встретится с Лорецно Музетти – итальянец выбил Томаса Мартина Этчеверри.

Вторая ракетка турнира Александра Зверев выиграл у Маттео Арнальди. Следующим соперником Зверева будет Таллон Грикспор – представитель Нидерландов оказался сильнее Брендона Накашимы.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Алекс де Минаур и Маттео Берреттини. Австралиец обыграл Филипа Мисолича, а итальянец прошел Кэмерона Норри.

ATP 500 Вена. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Александр Бублик [8]

Алекс де Минаур [3] – Маттео Берреттини

Нижняя часть сетки

Корентен Муте – Лоренцо Музетти [4]

Таллон Грикспор – Александр Зверев [2]