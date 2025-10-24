САЛЕНКО: «Вы думаете, Ярмоленко действительно заболел? Андрей не захотел..»

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил разгромное поражение «бело-синих» от турецкого «Самсунспора» (0:3) в Лиге конференций, а также прокомментировал отсутствие опытного вингера Андрея Ярмоленко:

– Даже после такого поражения от «Самсунспора» неужели нет динамовца, о котором можно сказать: он сделал все, что мог?

– К сожалению, нет. В этом и трагедия. В игре «Самсунспора» нет ничего особенного. Играть против таких команд – значит получить прекрасную возможность проявить себя, продемонстрировать свою технику, тактическое мышление, забить голы в конце концов... Я турецким командам забивал, и мы в свое время уверенно их обыгрывали.

– Возможно, «Динамо» в этом матче не хватало Ярмоленко?

– Возможно. Однако он не поехал в Турцию. Вы думаете, Ярмоленко действительно заболел, как нам рассказали? Нет, конечно. Андрей просто не захотел участвовать в этом позоре, просто не захотел уезжать и все. Такова ныне атмосфера в «Динамо», – подытожил Саленко.