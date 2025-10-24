Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Стала известна оценка Довбика за матч с Викторией Пльзень

Украинский нападающий провел на поле 74 минуты

Стала известна оценка Довбика за матч с Викторией Пльзень
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Стала известна оценка украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика за матч третьего тура основного раунда лиги Европы с «Викторией» Пльзень.

Противостояние команд завершилась победой гостей из Чехии со счетом 2:1.

Артем Довбик провел на поле 74 минуты, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.0 и 6.5 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал аргентинский нападающий хозяев поля Пауло Дибала. на его счету один гол и оценку 9.0 и 8.4 соответственно.

Рома Рим Лига Европы Виктория Пльзень Пауло Дибала Артем Довбик
