Стала известна оценка Довбика за матч с Викторией Пльзень

Стала известна оценка украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика за матч третьего тура основного раунда лиги Европы с «Викторией» Пльзень.

Противостояние команд завершилась победой гостей из Чехии со счетом 2:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Артем Довбик провел на поле 74 минуты, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.0 и 6.5 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал аргентинский нападающий хозяев поля Пауло Дибала. на его счету один гол и оценку 9.0 и 8.4 соответственно.