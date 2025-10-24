Стала известна оценка Довбика за матч с Викторией Пльзень
Украинский нападающий провел на поле 74 минуты
Стала известна оценка украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика за матч третьего тура основного раунда лиги Европы с «Викторией» Пльзень.
Противостояние команд завершилась победой гостей из Чехии со счетом 2:1.
Артем Довбик провел на поле 74 минуты, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.0 и 6.5 баллов соответственно.
Лучшим по версии обоих порталов стал аргентинский нападающий хозяев поля Пауло Дибала. на его счету один гол и оценку 9.0 и 8.4 соответственно.
