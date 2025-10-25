Маркевич обратился к Турану после катастрофы в матче с Легией

Известный украинский тренер Мирон Маркевич призвал наставника «Шахтера» Арду Турана определиться с основным составом команды.

«Мне трудно сказать. Турану нужно определиться с основным составом и им играть. В одном матче играют одни футболисты, во втором – другие. Я понять ничего не могу! Чего там бояться за наш чемпионат с такими покупками? Шахтер должен всех на одном дыхании обыгрывать, а он по четыре гола пропускает. Значит, что-то там не так», – сказал Маркевич.

23 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26. В польском Кракове донецкий «Шахтер» принимал польскую «Легию» из Варшавы. Украинский клуб потерпел поражение 1:2.