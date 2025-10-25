Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич обратился к Турану после катастрофы в матче с Легией
Лига конференций
25 октября 2025, 23:31 |
641
0

Маркевич обратился к Турану после катастрофы в матче с Легией

«Горняки» проиграли 1:2

25 октября 2025, 23:31 |
641
0
Маркевич обратился к Турану после катастрофы в матче с Легией
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич призвал наставника «Шахтера» Арду Турана определиться с основным составом команды.

«Мне трудно сказать. Турану нужно определиться с основным составом и им играть. В одном матче играют одни футболисты, во втором – другие. Я понять ничего не могу! Чего там бояться за наш чемпионат с такими покупками? Шахтер должен всех на одном дыхании обыгрывать, а он по четыре гола пропускает. Значит, что-то там не так», – сказал Маркевич.

23 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26. В польском Кракове донецкий «Шахтер» принимал польскую «Легию» из Варшавы. Украинский клуб потерпел поражение 1:2.

По теме:
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией
СРНА: «Шахтер хочет выйти в плей-офф Лиги конференций. А дальше посмотрим»
Мирон Маркевич Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия Арда Туран
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25 октября 2025, 05:05 1
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером

Илья Забарный получил новый заряд мотивации...

Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Футбол | 25 октября 2025, 00:32 0
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции

Андрей Богданов считает, что пора менять тренера

В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Футбол | 25.10.2025, 15:00
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 25.10.2025, 20:15
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала какое пиво она любит
Футбол | 26.10.2025, 00:08
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала какое пиво она любит
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала какое пиво она любит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 27
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 28
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем