Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. 2 матча за 6 лет. Экс-игрок Манчестер Сити завершил карьеру
Англия
23 октября 2025, 22:28
Скотт Карсон повесил бутсы на гвоздь

ОФИЦИАЛЬНО. 2 матча за 6 лет. Экс-игрок Манчестер Сити завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Карсон

Экс-игрок ряда английских клубов и сборной Англии Скотт Карсон завершил карьеру. Об этом англичанин сообщил в своих социальных сетях.

40-летний Скотт Карсон на протяжении своей карьеры выступал за «Уиган», «Лидс», «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон», «Ливерпуль», «Астон Виллу», а последние шесть лет провел в «Манчестер Сити», в составе которого провел всего два матча, но завоевал 11 трофеев.

За свою карьер Скотт Карсон завоевал четыре кубка Английской Премьер-лиги, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Англии.

«После невероятного путешествия между воротами пришло время повесить перчатки на гвоздь. Футбол дал мне все – воспоминания, дружбу и моменты, которые я никогда не забуду. Спасибо всем товарищам по команде, тренерам, болельщикам и клубам, которые были частью моего пути. Для меня это была честь», – написал англичанин в Instagram.

завершение карьеры Скотт Карсон Манчестер Сити Бурсаспор Дерби Каунти сборная Англии по футболу Ливерпуль Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей Лидс Чарльтон Уиган
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
