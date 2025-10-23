ОФИЦИАЛЬНО. 2 матча за 6 лет. Экс-игрок Манчестер Сити завершил карьеру

Экс-игрок ряда английских клубов и сборной Англии Скотт Карсон завершил карьеру. Об этом англичанин сообщил в своих социальных сетях.

40-летний Скотт Карсон на протяжении своей карьеры выступал за «Уиган», «Лидс», «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон», «Ливерпуль», «Астон Виллу», а последние шесть лет провел в «Манчестер Сити», в составе которого провел всего два матча, но завоевал 11 трофеев.

За свою карьер Скотт Карсон завоевал четыре кубка Английской Премьер-лиги, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Англии.

«После невероятного путешествия между воротами пришло время повесить перчатки на гвоздь. Футбол дал мне все – воспоминания, дружбу и моменты, которые я никогда не забуду. Спасибо всем товарищам по команде, тренерам, болельщикам и клубам, которые были частью моего пути. Для меня это была честь», – написал англичанин в Instagram.