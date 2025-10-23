Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналдо: «Этот игрок Барселоны впечатлил меня больше всего»
23 октября 2025, 20:41 | Обновлено 23 октября 2025, 20:49
Легендарный бразилец высказался о Самюэле Это'о

Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Это'о

Легендарный нападающий сборной Бразилии и ряда европейских грандов Роналдо высказался о камерунском вингере Самуэле Это'о:

«В одно время в «Барсе» играли Роналдиньо и Это'о. Для нас это была эпоха «Галактикос», и матчи Эль-Классико были очень тяжелыми. Конечно, я знал о таланте Роналдиньо. Мы вместе выиграли чемпионат мира 2002 года. Но больше всего меня впечатлил игрок «Барсы» Самуэль Это'о.

У нас одинаковая карьера: он, как и я, играл за «Реал», «Барселону» и «Интер». Мне нравится его менталитет: он быстрый, техничный и эффективный. Он мог играть на любой позиции, совершая вертикальные рывки, чтобы прессинговать и касаться мяча.

Это'о – боец, и если бы у меня была возможность играть с ним, мы бы составили зверский дуэт в нападении».

По теме:
Один из лучших форвардов мира принял решение сменить клуб. Барса следит
Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов
ПСЖ – второй. Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЛЧ после трех туров
Самюэль Это'о Роналдо Барселона
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
