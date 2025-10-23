Роналдо: «Этот игрок Барселоны впечатлил меня больше всего»

Легендарный нападающий сборной Бразилии и ряда европейских грандов Роналдо высказался о камерунском вингере Самуэле Это'о:

«В одно время в «Барсе» играли Роналдиньо и Это'о. Для нас это была эпоха «Галактикос», и матчи Эль-Классико были очень тяжелыми. Конечно, я знал о таланте Роналдиньо. Мы вместе выиграли чемпионат мира 2002 года. Но больше всего меня впечатлил игрок «Барсы» Самуэль Это'о.

У нас одинаковая карьера: он, как и я, играл за «Реал», «Барселону» и «Интер». Мне нравится его менталитет: он быстрый, техничный и эффективный. Он мог играть на любой позиции, совершая вертикальные рывки, чтобы прессинговать и касаться мяча.

Это'о – боец, и если бы у меня была возможность играть с ним, мы бы составили зверский дуэт в нападении».