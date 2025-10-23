Лига чемпионов23 октября 2025, 18:28 |
Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов
Завершились матчи третьего тура основного этапа ЛЧ
23 октября 2025, 18:28
Завершили матчи третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.
УЕФА обнародовал символическую команду недели главного еврокубка.
Символическая сборная недели Лиги чемпионов:
- Вратарь: Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
- Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ), Габриэл (Арсенал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Дензел Дюмфрис (Интер)
- Полузащитники: Фермин Лопес (Барселона), Феликс Нмеча (Боруссия Дортмунд), Леннарт Карль (Бавария)
- Нападающие: Энтони Гордон (Ньюкасл), Горка Гурусета (Атлетико), Деннис Ман (ПСВ)
Ранее был назван лучший игрок недели Лиги чемпионов.
That defence 😮💨🔒— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2025
Introducing your Team of the Week! 🌟@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/YRMsFV92WS
