  Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 октября 2025, 18:28
Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов

Завершились матчи третьего тура основного этапа ЛЧ

Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Завершили матчи третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

УЕФА обнародовал символическую команду недели главного еврокубка.

Символическая сборная недели Лиги чемпионов:

  • Вратарь: Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
  • Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ), Габриэл (Арсенал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Дензел Дюмфрис (Интер)
  • Полузащитники: Фермин Лопес (Барселона), Феликс Нмеча (Боруссия Дортмунд), Леннарт Карль (Бавария)
  • Нападающие: Энтони Гордон (Ньюкасл), Горка Гурусета (Атлетико), Деннис Ман (ПСВ)

Ранее был назван лучший игрок недели Лиги чемпионов.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
