Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 октября поединок 8-го тура итальянской Серии А
В субботу, 25 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер».
Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
