Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Наполи
25.10.2025 19:00 - : -
Интер Милан
Италия
23 октября 2025, 17:55
Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 октября поединок 8-го тура итальянской Серии А

Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Наполи

В субботу, 25 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Интер
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
