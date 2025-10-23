Вячеслав СУРКИС: «С 30-й минуты Динамо в меньшинстве. Горжусь командой»

Вратарь и капитан Динамо U-19 Вячеслав Суркис оценил победу 1:0 в матче Юношеской лиги УЕФА против Броммапойкарна. Киевляне большую часть встречи провели в меньшинстве.

– Конечно, впечатления от матча остались хорошими. Была трудная игра с сильным соперником – чемпионом Швеции, такой титул просто так не получают. Красная карточка, которую получил наш игрок уже на 30-й минуте, заставила нас перестроиться. Игорь Владимирович и тренерский штаб подсказали нам, как именно, потому это удалось сделать быстро. Повторюсь, получилась действительно непростая игра, но я горжусь командой, ребятами, которые отдали все силы ради победы и продолжали играть, не останавливались ни на секунду, как бы тяжело ни было.

– Несмотря на игру в меньшинстве каждый отдавался на поле до конца, так что моментов у ваших ворот почти не было. Насколько организовано и дисциплинировано, по вашему мнению, удалось сыграть?

– В том, что у моих ворот было мало моментов, заслуга всех ребят, потому что я, конечно, подсказываю, но не буду перемещаться и встречать игроков соперника. Это слаженно делали партнеры, и действительно, соперник создал лишь один момент в конце поединка. Я выручил – это моя работа, я должен быть готов независимо от того, это первая минута матча или последняя. В общем, все хорошо сыграли, были серьезно настроены и порой даже не чувствовалось, что мы играли в меньшинстве.

- После первого матча преимущество «Динамо» U19 в счете минимальное, кроме того, через две недели в ответном матче придется играть на искусственном покрытии, даст ли это преимущество сопернику?

– Конечно, будет трудная игра. С нами из-за дисквалификации не поедет Богдан Редушко. Что касается искусственного поля, не считаю это проблемой, ведь мы не обращаем внимания на условия – будем играть, несмотря на обстоятельства. Если будем действовать как команда, как это было сегодня, я уверен, что все получится и будет хорошо.

– Не кажется ли вам, что уже второй сезон подряд у «Динамо» U19 соперник во втором раунде Юношеской Лиги УЕФА сложнее, чем может быть в третьем? Как вам жребий в целом?

– В первую очередь, я считаю, что в Юношеской Лиге УЕФА не бывает слабых соперников. Да, в следующем раунде можем встретиться с командой «2 Коррика», как в прошлом сезоне, но она тоже является чемпионом своей страны. Пусть это Косово, но сути дела это не меняет – команда хорошая. Сегодня соперник тоже был сильным, и если пройдем дальше, легче не будет. Это Путь чемпионов, то есть мы имеем дело с чемпионами своих стран, поэтому на всех нужно настраиваться как на последнюю игру. Следует быть готовыми ко всему и не расслабляться.

– Как вам поддержка болельщиков, в частности, польских детей и атмосфера на трибунах?

– Было немного неожиданно и приятно, ведь в прошлом сезоне мы играли без болельщиков, при пустых трибунах. Сегодня слышал, что они кричали, выкрикивали «Динамо!». Конечно, это положительные эмоции, ведь даже когда мы играем так далеко от дома, чувствуем поддержку. После игры мы подошли, поблагодарили. Для нас действительно очень важно, что поляки поддерживают нас.