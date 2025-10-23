Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран назвал худший матч Шахтера под его руководством: «Могу принять»
Украина. Премьер лига
23 октября 2025, 10:44 |
321
0

Туран назвал худший матч Шахтера под его руководством: «Могу принять»

Арда вспомнил матч против черкасского ЛНЗ

23 октября 2025, 10:44 |
321
0
Туран назвал худший матч Шахтера под его руководством: «Могу принять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран признался, что поражение в матче Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ (1:4) считает вполне заслуженным:

«Считаю, что единственные 90 минут, которые мы проиграли, были из ЛНЗ. Это единственный поединок, который я могу принять как проигранный в плане нашей игры, относительно остальных матчей я очень доволен», – сказал Арда.

В нынешнем сезоне Шахтер занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после девяти сыгранных матчей.

По теме:
Виктор ГРАЧЕВ: «Легию нужно брать тепленькой»
Шахтер еще никогда не проигрывал в юбилейных матчах в еврокубках
Экс-форвард сборной Украины: «У Шахтера шансов у ЛК больше, чем у Динамо»
Шахтер Донецк Арда Туран ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Футбол | 22 октября 2025, 14:07 3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»

Именитый украинский тренер прокомментировал результаты и проблемы «бело-синих»

В клубе нет места негодяям. Почему фаны Баварии выступили против Боатенга
Футбол | 22 октября 2025, 11:43 2
В клубе нет места негодяям. Почему фаны Баварии выступили против Боатенга
В клубе нет места негодяям. Почему фаны Баварии выступили против Боатенга

Жерома взял на стажировку нынешний главный тренер мюнхенцев Венсан Компани

ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Футбол | 22.10.2025, 20:09
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Мирон Маркевич предположил, с каким счетом закончится матч Шахтер – Легия
Футбол | 23.10.2025, 08:10
Мирон Маркевич предположил, с каким счетом закончится матч Шахтер – Легия
Мирон Маркевич предположил, с каким счетом закончится матч Шахтер – Легия
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Футбол | 23.10.2025, 05:17
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 7
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 2
Футбол
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
22.10.2025, 00:40
Бокс
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 59
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 4
Бокс
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем