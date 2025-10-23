Туран назвал худший матч Шахтера под его руководством: «Могу принять»
Арда вспомнил матч против черкасского ЛНЗ
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран признался, что поражение в матче Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ (1:4) считает вполне заслуженным:
«Считаю, что единственные 90 минут, которые мы проиграли, были из ЛНЗ. Это единственный поединок, который я могу принять как проигранный в плане нашей игры, относительно остальных матчей я очень доволен», – сказал Арда.
В нынешнем сезоне Шахтер занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после девяти сыгранных матчей.
