Туран назвал худший матч Шахтера под его руководством: «Могу принять»

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран признался, что поражение в матче Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ (1:4) считает вполне заслуженным:

«Считаю, что единственные 90 минут, которые мы проиграли, были из ЛНЗ. Это единственный поединок, который я могу принять как проигранный в плане нашей игры, относительно остальных матчей я очень доволен», – сказал Арда.

В нынешнем сезоне Шахтер занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после девяти сыгранных матчей.