Украина. Премьер лига
23 октября 2025, 08:56
«Как так могло получиться?». Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере

Авторитетный отечественный тренер пока не впечатлен работой турецкого специалиста

«Как так могло получиться?». Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере
Шахтер. Арда Туран

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги конференций Шахтер – Легия, высказавшись, в частности, о работе Арды Турана у руля донецкой команды.

– Любому наставнику после назначения нужно время, чтобы команда заиграла так, как того хочет тренер, – сказал Маркевич. – Но по первым месяцам работы турецкого специалиста я не впечатлен. Тем более, как так могло получиться, что наставник постоянно использовал в основном составе своих лидеров, а их продали по ходу сезона (Кевин, Судаков). Конечно, выводы делать рано, но это пока не тот «Шахтер», которого я ожидал видеть на данный момент.

Отметим, что сегодня, 23 октября подопечные Арды Турана на условно своем поле в Кракове проведут матч Лиги конференций против «Легии». Начало поединка – в 19:45.

Мирон Маркевич Арда Туран Шахтер Донецк
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
