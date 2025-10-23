«Как так могло получиться?». Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере
Авторитетный отечественный тренер пока не впечатлен работой турецкого специалиста
В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги конференций Шахтер – Легия, высказавшись, в частности, о работе Арды Турана у руля донецкой команды.
– Любому наставнику после назначения нужно время, чтобы команда заиграла так, как того хочет тренер, – сказал Маркевич. – Но по первым месяцам работы турецкого специалиста я не впечатлен. Тем более, как так могло получиться, что наставник постоянно использовал в основном составе своих лидеров, а их продали по ходу сезона (Кевин, Судаков). Конечно, выводы делать рано, но это пока не тот «Шахтер», которого я ожидал видеть на данный момент.
Отметим, что сегодня, 23 октября подопечные Арды Турана на условно своем поле в Кракове проведут матч Лиги конференций против «Легии». Начало поединка – в 19:45.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник мадридского «Реала» ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Ювентусом»
Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Гречишкин рассказал о будущем сопернике «бело-синих»