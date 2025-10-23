Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алонсо похвалил Беллингема после минимальной победы над Ювентусом
Лига чемпионов
23 октября 2025, 10:13 |
Алонсо похвалил Беллингема после минимальной победы над Ювентусом

Английский хавбек стал автором единственного гола в матче

Алонсо похвалил Беллингема после минимальной победы над Ювентусом
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Джуд Беллингем

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо похвалил полузащитника мадридского коуба Джуда Беллингема.

Английский хавбек стал автором единственного гола в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0).

«Думаю, во втором тайме мы увидели, как Джуд добился двух целей: его способности завершать атаки и создавать моменты в верхней части поля, но при этом он также мог отбирать мяч у ворот и направлять игру вперед. В первом тайме пространства было мало, но мы находили свободные зоны. Важно то, что Джуд усердно работает и стремится продолжать учиться и развиваться», – приводит слова испанского специалиста сайт УЕФА.

Встреча с туринцами прошла на арене «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных».

Джуд Беллингем Хаби Алонсо Реал Мадрид Ювентус Лига чемпионов
Оксана Баландина Источник: УЕФА
