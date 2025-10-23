Алонсо похвалил Беллингема после минимальной победы над Ювентусом

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо похвалил полузащитника мадридского коуба Джуда Беллингема.

Английский хавбек стал автором единственного гола в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0).

«Думаю, во втором тайме мы увидели, как Джуд добился двух целей: его способности завершать атаки и создавать моменты в верхней части поля, но при этом он также мог отбирать мяч у ворот и направлять игру вперед. В первом тайме пространства было мало, но мы находили свободные зоны. Важно то, что Джуд усердно работает и стремится продолжать учиться и развиваться», – приводит слова испанского специалиста сайт УЕФА.