Алонсо похвалил Беллингема после минимальной победы над Ювентусом
Английский хавбек стал автором единственного гола в матче
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо похвалил полузащитника мадридского коуба Джуда Беллингема.
Английский хавбек стал автором единственного гола в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0).
«Думаю, во втором тайме мы увидели, как Джуд добился двух целей: его способности завершать атаки и создавать моменты в верхней части поля, но при этом он также мог отбирать мяч у ворот и направлять игру вперед. В первом тайме пространства было мало, но мы находили свободные зоны. Важно то, что Джуд усердно работает и стремится продолжать учиться и развиваться», – приводит слова испанского специалиста сайт УЕФА.
Встреча с туринцами прошла на арене «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных».
