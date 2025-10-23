Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Остаться на плаву. Барселона должна сотни миллионов за трансферные платежи
Трансферы
23 октября 2025, 07:21 | Обновлено 23 октября 2025, 07:22
221
0

Остаться на плаву. Барселона должна сотни миллионов за трансферные платежи

Каталонцы годами не выплачивают деньги

23 октября 2025, 07:21 | Обновлено 23 октября 2025, 07:22
221
0
Остаться на плаву. Барселона должна сотни миллионов за трансферные платежи
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Испанский клуб «Барселона» на сегодняшний день должен 138 миллионов фунтов стерлингов (почти 160 млн евро) за трансферные платежи.

Как сообщает talkSPORTS, речь идет о следующих сделках: каталонцы должны 36,5 млн фунтов стерлингов в «Лидс Юнайтед» за бразильского вингера Рафинью, 22 млн фунтов стерлингов в «Севилью» – за французского защитника Жюля Кунде. «Сине-гранатовые» до сих пор не рассчитались с «Лейпцигом» (15,5 млн) за испанского хавбека Дани Ольмо.

С 2022 года боссы «Барселоны» не могут отдать «Манчестер Сити» 12 млн фунтов стерлингов за испанского вингера Феррана Торреса. Мюнхенской «Баварии» испанцы должны за звездного поляка Роберта Левандовски – 8,5 млн.

Отмечается, что каталонский топ-клуб обязан выплатить 121 млн фунтов стерлингов из общего долга до конца сезона, чтобы остаться на плаву.

После девяти матчей нынешнего сезона «Барселона» идет на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, в ее активе 22 очка.

По теме:
Тренер Ман Юнайтед хочет подписать Левандовски
В Лиге чемпионов установлен новый рекорд по голам
ПСЖ определился с будущим Сафонова. Существует три варианта
Барселона трансферы Дани Ольмо Жюль Кунде Ферран Торрес Роберт Левандовски
Оксана Баландина Источник: talkSPORT
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наш разведчик в Турции дал Динамо дельный совет перед игрой в ЛК
Футбол | 23 октября 2025, 07:30 0
Наш разведчик в Турции дал Динамо дельный совет перед игрой в ЛК
Наш разведчик в Турции дал Динамо дельный совет перед игрой в ЛК

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Гречишкин рассказал о будущем сопернике «бело-синих»

Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Футбол | 22 октября 2025, 07:58 10
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян

Валентин Рубчинский может уже зимой перебраться в Житомир

Голы Кейна и Джексона. Бавария уничтожила Брюгге в матче Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 23:51
Голы Кейна и Джексона. Бавария уничтожила Брюгге в матче Лиги чемпионов
Голы Кейна и Джексона. Бавария уничтожила Брюгге в матче Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 10:11
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Бокс | 22.10.2025, 12:53
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 2
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
22.10.2025, 15:29 2
Другие виды
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 4
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем