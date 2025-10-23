Остаться на плаву. Барселона должна сотни миллионов за трансферные платежи

Испанский клуб «Барселона» на сегодняшний день должен 138 миллионов фунтов стерлингов (почти 160 млн евро) за трансферные платежи.

Как сообщает talkSPORTS, речь идет о следующих сделках: каталонцы должны 36,5 млн фунтов стерлингов в «Лидс Юнайтед» за бразильского вингера Рафинью, 22 млн фунтов стерлингов в «Севилью» – за французского защитника Жюля Кунде. «Сине-гранатовые» до сих пор не рассчитались с «Лейпцигом» (15,5 млн) за испанского хавбека Дани Ольмо.

С 2022 года боссы «Барселоны» не могут отдать «Манчестер Сити» 12 млн фунтов стерлингов за испанского вингера Феррана Торреса. Мюнхенской «Баварии» испанцы должны за звездного поляка Роберта Левандовски – 8,5 млн.

Отмечается, что каталонский топ-клуб обязан выплатить 121 млн фунтов стерлингов из общего долга до конца сезона, чтобы остаться на плаву.

После девяти матчей нынешнего сезона «Барселона» идет на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, в ее активе 22 очка.