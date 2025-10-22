Вратарь Динамо объяснил, почему клуб пропускает голы на последних минутах

Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет поделился ожиданиями от матча основного этапа Лиги конференций против турецкого «Самсунспора».

– Сейчас «Динамо» много критикуют. Как футболисты переживают все это?

– Думаю, справедливо критикуют, ведь вы сами видите результаты. Но я считаю, что бывают матчи, когда просто у нас не залетает, а у соперников залетает. У нас, можно сказать, такая черная полоса. Но, видите ли, в чемпионате мы не проигрываем, но и не выигрываем.

Поэтому я считаю, что последнюю игру мы провели на достаточно высоком уровне – просто не повезло. А в команде мы профессионалы, должны делать свою работу, не обращать внимания на критику и стараться делать то, что приносило нам результат.

– В четырех из пяти матчей вы теряли победу на последних минутах. По вашему мнению, с чем это связано?

– Обычно такое бывает, на последних минутах пропускаем, потому что происходит какая-то потеря концентрации, и пропускаем в тех моментах, когда не должны этого делать.