Вратарь Динамо объяснил, почему клуб пропускает голы на последних минутах

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 20:33 |
Руслан Нещерет – о следующем матче киевлян

ФК Динамо. Руслан Нещерет

Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет поделился ожиданиями от матча основного этапа Лиги конференций против турецкого «Самсунспора».

– Сейчас «Динамо» много критикуют. Как футболисты переживают все это?

– Думаю, справедливо критикуют, ведь вы сами видите результаты. Но я считаю, что бывают матчи, когда просто у нас не залетает, а у соперников залетает. У нас, можно сказать, такая черная полоса. Но, видите ли, в чемпионате мы не проигрываем, но и не выигрываем.

Поэтому я считаю, что последнюю игру мы провели на достаточно высоком уровне – просто не повезло. А в команде мы профессионалы, должны делать свою работу, не обращать внимания на критику и стараться делать то, что приносило нам результат.

– В четырех из пяти матчей вы теряли победу на последних минутах. По вашему мнению, с чем это связано?

– Обычно такое бывает, на последних минутах пропускаем, потому что происходит какая-то потеря концентрации, и пропускаем в тех моментах, когда не должны этого делать.

Руслан Нещерет Динамо Киев Самсунспор Лига конференций Самсунспор - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(11)
Arera
Нещерет самый слабый вратарь в УПЛ. От него даже девушка ушла. Не хочет быть с лузером.
Alexander Киев
Бажаю пропустити все що не залітало раніше, чим більше - тим і краще 😌
