Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 октября 2025, 16:38 | Обновлено 22 октября 2025, 16:57
Звезда Реала выбрал новую машину после того, как ему запретили водить свою

Тренту пришлось нелегко после перехода в Реал Мадрид в июне

Звезда Реала выбрал новую машину после того, как ему запретили водить свою
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Правому защитнику «Реала» и сборной Англии Тренту Александер-Арнольду фактически запретили ездить на своем Range Rover – из-за спонсорского контракта клуба с BMW.

27-летний англичанин этим летом перешел из «Ливерпуля» в «Реал Мадрид», однако старт в Испании выдался неудачным: в пяти матчах он не сделал ни одного гола или ассиста и потерял место в составе после возвращения Дани Карвахаля. Из-за недостатка игровой практики Трент не попал в две последние заявки сборной Англии и рискует пропустить ЧМ-2026.

Кроме того, он восстанавливается после травмы подколенного сухожилия, полученной в матче Лиги чемпионов против «Марселя», хотя уже вернулся к тренировкам.

Как сообщает Liverpool Echo, клуб обязал его отказаться от Range Rover и пересесть на BMW, предоставленный спонсором. Игроки «Реала» используют модели BMW i7 и BMW XM – электрические автомобили стоимостью от £100 000 до £175 000.

Согласно контракту, «Реал» ежегодно получает более £7 млн от BMW, сменив бренд после почти 20 лет сотрудничества с Audi.

Трент Александер-Арнольд lifestyle Реал Мадрид Ла Лига сборная Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Liverpool Echo
