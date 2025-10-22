МОУРИНЬО: «Учитывая последние 20 минут, Трубин был лучшим игроком матча»

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо пожаловался на недостаток эффективности своей команды в первом тайме матча против Ньюкасла (0:3) в 3-м туре Лиги чемпионов:

«Я сказал, что не буду говорить с командой после игры, и обычно я этого не делаю, но сегодня сделал исключение. Очень коротко сказал им, что у нас есть 15 очков, за которые мы еще можем побороться в Лиге чемпионов, и нам не нужно все 15, чтобы выйти из группы. Не могу точно предсказать, но думаю, что между 9 и 11 очками будет достаточно. Возможно, не 9, но 10 или 11 очков хватит, чтобы квалифицироваться. Нам не нужно 15 очков, не нужно выигрывать все пять матчей. Это не дешевый популизм и не попытка мотивировать людей, говоря, что мы обязательно выйдем, хотя, конечно, впереди у нас еще пять сложных игр. Но для меня это была самая трудная, учитывая характеристики соперника.

Я уже говорил, что теперь у нас два домашних матча – один в чемпионате и один в Кубке, и мы должны реабилитироваться. Потому что, в конце концов, неважно, что мы хорошо сыграли в первом тайме, неважно, что Ньюкасл имеет больше силы, скорости и темпа – все это не имеет значения. Имеет значение только то, что мы проиграли 3:0. А когда ты проигрываешь 3:0, нужно восстановить свое имя. И сделать это мы должны в двух следующих домашних играх, прежде чем поедем в Гимарайнш: выиграть матч чемпионата и выиграть матч Кубка.

Что мне говорит уровень этой команды? И что говорит уровень Ньюкасла? Пока счет оставался открытым, и я считаю, что он был несправедливым, потому что в первом тайме мы играли хорошо, игроки чувствовали себя комфортно на поле, и фантастическая атмосфера стадиона не давила на нас. Их моменты возникали только после стандартов и всего, что летело в штрафную, потому что трудно соперничать с командой, обладающей такой физической мощью. Но у нас были отличные возможности забить – три или четыре. Еще до их первого гола у нас был прекрасный удар Лукебакио в штангу. Так что считаю, что счет после первого тайма совсем не отражал ход игры.

Во втором тайме мы пропустили гол, который не должны были пропускать, – после стандарта в нашу пользу. Сначала наше расположение для перехода было правильным, но потом мы допустили ошибки в защите. И когда пропустили этот гол, на первый план вышла разница в характеристиках команд. Есть команда с гораздо более мощным мотором, с большей интенсивностью, с большей скоростью. Как я говорил вчера (в понедельник) – думаю, это было на пресс-конференции, а если нет, то на каком-то телеканале – у них четыре очень быстрых нападающих, не один и не два, а четыре. И когда они меняют двух на 50-й или 60-й минуте, потом еще одного – у нас нет такой возможности. Мы потеряли компактность, которую имели в первом тайме, и стали открытыми.

И я не хочу, чтобы меня неправильно поняли – я не говорю, что команда физически не готова или что мы подошли к матчу в плохой форме. Нет, дело не в этом. Это просто разница в характеристиках: Эланга, Барнс, Энтони Гордон – все эти игроки очень быстрые и интенсивные. Мы можем конкурировать с ними только тогда, когда компактны и организованы. Если бы мы забили первыми – ушли бы на перерыв с преимуществом; если бы ушли с ничейным счетом – могли бы продолжить в том же стиле. Но второй гол нас психологически убил. Игроки действительно очень тяжело восприняли этот гол. И дальше, учитывая то, как развивалась игра, финальная часть матча была для нас чрезвычайно трудной».

Почему не было много замен? Замена Дедича была вынужденной из-за травмы. Без естественного правого защитника на скамейке я попытался выпустить Ивановича – быстрого игрока, который мог найти глубину и продолжить играть с Аурснесом на фланге, подобно Дедичу в некоторых аспектах.

После этого я больше не делал замен, потому что не мог – думал и думал, обсуждал с помощниками, но не мог убедить себя, что любая замена улучшит команду. Кроме того, я считаю несправедливым – в последние 10–15 минут, когда ты проигрываешь 3:0 – выпускать игрока. Мог выпустить Баррейро – несправедливо; мог дать Ивану Лиме 10–15 минут… Но для молодого парня выход на поле при счете 0:3 – это несправедливо. Поэтому я решил больше не делать замен».

Нико Отаменди не отказывался говорить после игры. Его просто спросили, хочет ли он сразу пойти на флеш-интервью или предпочитает позже – в микс-зоне. Он сказал, что лучше позже, когда немного успокоится и отдохнет. Так что здесь нет никакой проблемы. Игроком матча стал Энтони Гордон – и вполне заслуженно. Но если говорить о Бенфике, то, учитывая последние 20 минут, когда команде было очень тяжело, я думаю, Трубин был безусловно лучшим игроком.

Атмосфера на стадионе? Она была великолепной, но, если честно, в первом тайме «Сент-Джеймс Парк» был тихим. Да, именно тихим. Они чувствовали, что матч не будет легким. Они видели, что Бенфика очень близка, ближе, чем Ньюкасл. Много эмоций было только после стандартов. Когда у тебя команда гигантов, то каждый стандарт – это драматический момент для соперника, и именно тогда возникал шум. Но в первом тайме мы чувствовали себя очень комфортно.

Во втором тайме второй гол фактически убил игру. И после этого Ньюкаслу стало легко играть, а болельщикам – наслаждаться матчем. Но, если быть откровенным, атмосфера была приятной, не тяжелой. И она была прекрасной с точки зрения фэйр-плей – без проблем, судейство было хорошим, никаких дисциплинарных инцидентов. Думаю, это был спокойный Сент-Джеймс Парк».