Конте после поражения от ПСВ пообещал использовать кнут и табуретку

Итальянский наставник «Наполи» Антонио Конте после тяжелого поражения его подопечных в матче с «ПСВ» пообещал представителям СМИ использовать кнут и табуретку, чтобы укрощать игроков.

«Если выиграешь – все хорошо, если проиграешь – все плохо. Вы все хвалили выбор четырех полузащитников, мы начали позволять им сосуществовать на поле. Баланс, который мы нашли сейчас, – наилучший: наличие двух атакующих вингеров совершенно не дает нам баланса. И я не считаю правильным жертвовать одним из четырех хавбеков», – сказал рулевой неаполитанцев.

Конте в шутливой манере высказался о том, как ему следует реагировать на действия футболистов и результат в целом.

«Первый тайм был хорош, второй, конечно, не очень… Мое поведение? Я определенно был менее агрессивным. В следующий раз я возьму с собой кнут и табуретку, как укротитель тигров», – резюмировал он.

«Наполи» разгромно проиграл «ПСВ» на выезде. Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 6:2 в пользу голландцев.