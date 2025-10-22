Легенда Динамо нашел неожиданную причину красной Забарного в матче ПСЖ

Легенда киевского «Динамо» Владислав Ващук рассказал, почему Илья Забарный получил удаление в матче Лиги чемпионов «Байер» – «ПСЖ» (2:7).

«Я думаю, что Илья играл на усталости и причина именно в этом. Он проводит много матчей без замен и Луис Энрике наигрывает его, как основного центрального защитника. Я считаю, что красная карточка Забарного будет первой и последней в ПСЖ, этот момент добавит ему опыта.

Я уверен, что Илья проанализирует свои ошибки, разберет их с тренером и в дальнейшем не повторит. Он пропустит одну игру, немного отдохнет и вернется еще сильнее. Да, он получил красную, но ПСЖ уверенно выиграл матч, поэтому нет ничего страшного», – отметил Ващук.