  4. Легенда Динамо нашел неожиданную причину красной Забарного в матче ПСЖ
Лига чемпионов
22 октября 2025, 18:49 | Обновлено 22 октября 2025, 19:03
Легенда Динамо нашел неожиданную причину красной Забарного в матче ПСЖ

Ващук считает, что украинец устал

Легенда Динамо нашел неожиданную причину красной Забарного в матче ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Легенда киевского «Динамо» Владислав Ващук рассказал, почему Илья Забарный получил удаление в матче Лиги чемпионов «Байер» – «ПСЖ» (2:7).

«Я думаю, что Илья играл на усталости и причина именно в этом. Он проводит много матчей без замен и Луис Энрике наигрывает его, как основного центрального защитника. Я считаю, что красная карточка Забарного будет первой и последней в ПСЖ, этот момент добавит ему опыта.

Я уверен, что Илья проанализирует свои ошибки, разберет их с тренером и в дальнейшем не повторит. Он пропустит одну игру, немного отдохнет и вернется еще сильнее. Да, он получил красную, но ПСЖ уверенно выиграл матч, поэтому нет ничего страшного», – отметил Ващук.

Владислав Ващук Байер удаление (красная карточка) ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Байер - ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
