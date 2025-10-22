Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Только 0.25 за игру. Сколько сухих матчей в Арсенала в сезоне 2025/26?
Лига чемпионов
22 октября 2025, 11:00 | Обновлено 22 октября 2025, 11:19
Только 0.25 за игру. Сколько сухих матчей в Арсенала в сезоне 2025/26?

Очередным клубом, который не смог забить «Арсеналу», стал мадридский «Атлетико»

Только 0.25 за игру. Сколько сухих матчей в Арсенала в сезоне 2025/26?
Getty Images/ Getty Images Ukraine

«Арсенал» в сезоне 2025/26 провел уже 9 сухих матчей во всех турнирах, пропуская в среднем лишь 0.25 гола за игру.

В поединке 3-го тура Лиги чемпионов «канониры» дома разгромили мадридский «Атлетико» со счетом 4:0.

Таким образом, «Арсенал» провел уже девятый «сухой» матч в сезоне 2025/26. В 12 встречах всех турниров лондонцы пропустили всего 3 гола, что составляет 0.25 гола в среднем за матч.

Ни одна другая команда из топ-5 европейских лиг не может похвастаться подобными результатами в текущем сезоне.

Клубы топ-5 европейских чемпионатов с наименьшим средним количеством пропущенных голов в сезоне 2025/26 (во всех турнирах):

  • 0.25 – «Арсенал» (3 гола в 12 матчах)
  • 0.44 – «Милан» (4 гола в 9 матчах)
  • 0.56 – «Рома» (5 голов в 9 матчах)
  • 0.67 – «Комо» (6 голов в 9 матчах)
  • 0.67 – «Манчестер Сити» (8 голов в 12 матчах)
  • 0.78 – «Сандерленд» (7 голов в 9 матчах)
  • 0.78 – «Болонья» (7 голов в 9 матчах)
  • 0.80 – «Интер» (8 голов в 10 матчах)
  • 0.80 – «Лион» (8 голов в 10 матчах)
  • 0.82 – «Бавария» (9 голов в 11 матчах)
Микель Артета Арсенал Лондон Атлетико Мадрид статистика Лига чемпионов
