Только 0.25 за игру. Сколько сухих матчей в Арсенала в сезоне 2025/26?

«Арсенал» в сезоне 2025/26 провел уже 9 сухих матчей во всех турнирах, пропуская в среднем лишь 0.25 гола за игру.

В поединке 3-го тура Лиги чемпионов «канониры» дома разгромили мадридский «Атлетико» со счетом 4:0.

Таким образом, «Арсенал» провел уже девятый «сухой» матч в сезоне 2025/26. В 12 встречах всех турниров лондонцы пропустили всего 3 гола, что составляет 0.25 гола в среднем за матч.

Ни одна другая команда из топ-5 европейских лиг не может похвастаться подобными результатами в текущем сезоне.

Клубы топ-5 европейских чемпионатов с наименьшим средним количеством пропущенных голов в сезоне 2025/26 (во всех турнирах):

0.25 – «Арсенал» (3 гола в 12 матчах)

0.44 – «Милан» (4 гола в 9 матчах)

0.56 – «Рома» (5 голов в 9 матчах)

0.67 – «Комо» (6 голов в 9 матчах)

0.67 – «Манчестер Сити» (8 голов в 12 матчах)

0.78 – «Сандерленд» (7 голов в 9 матчах)

0.78 – «Болонья» (7 голов в 9 матчах)

0.80 – «Интер» (8 голов в 10 матчах)

0.80 – «Лион» (8 голов в 10 матчах)

0.82 – «Бавария» (9 голов в 11 матчах)