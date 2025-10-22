Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 октября 2025, 10:26
Барселона интересуется «новым Роналду» из Загреба

Спортивный директор Деку давно следит за португальским игроком

Барселона интересуется «новым Роналду» из Загреба
Кардосо Варела

«Барселона» активно интересуется португальским вингером загребского «Динамо» Кардосо Варелой.

16-летнего футболиста многие сравнивают с Криштиану Роналду.

Как сообщает издание E-Notícies, спортивный директор каталонского клуба Деку давно следит за португальским игроком и считает, что он идеально впишется в структуру «Барселоны».

Не так давно Деку ездил в Хорватию, чтобы лично понаблюдать за Варелой и встретиться с его окружением.

Спортивное руководство «сине-гранатовых» считает, что характеристики 16-летнего игрока идеально подойдут для усиления команды в среднесрочной перспективе.

Варела летом 2025 года подписал контракт с хорватским «Динамо». В начале августа 2025 дебютировал в основном составе загребчан матче хорватской футбольной лиги против «Вуковара».

