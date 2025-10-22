Барселона интересуется «новым Роналду» из Загреба
Спортивный директор Деку давно следит за португальским игроком
«Барселона» активно интересуется португальским вингером загребского «Динамо» Кардосо Варелой.
16-летнего футболиста многие сравнивают с Криштиану Роналду.
Как сообщает издание E-Notícies, спортивный директор каталонского клуба Деку давно следит за португальским игроком и считает, что он идеально впишется в структуру «Барселоны».
Не так давно Деку ездил в Хорватию, чтобы лично понаблюдать за Варелой и встретиться с его окружением.
Спортивное руководство «сине-гранатовых» считает, что характеристики 16-летнего игрока идеально подойдут для усиления команды в среднесрочной перспективе.
Варела летом 2025 года подписал контракт с хорватским «Динамо». В начале августа 2025 дебютировал в основном составе загребчан матче хорватской футбольной лиги против «Вуковара».
