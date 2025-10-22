Нападающий Дембеле сыграл 100-й матч за ПСЖ
В активе француза 44 голов и 28 ассистов
Нападающий сборной Франции Усман Дембеле провел 100-й матч за «ПСЖ».
28-летний футболист присоединился к «парижанам» в 2023 году, суммарно за это время он забил 44 гола и отдал 28 результативных передач.
Во вторник, 21 октября, «ПСЖ» разгромил леверкузенский «Байер» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Встреча состоялась на немецком стадионе «БайАрена» и завершилась со счетом 7:2 в пользу французского клуба. Форвард Дембеле вышел на поле на 63-й минуте.
Ранее Дембеле высказался о крупной победе «парижан», отметив, что приложит максимум усилий для большего количества побед.
🔥 Ousmane Dembélé hitting milestones with Paris Saint-Germain! 🇫🇷⚽— 365Scores (@365Scores) October 21, 2025
💯 Matches: 100
⚡ Goal contributions: 72
🎯 Goals: 44
🪄 Assists: 28
Electric, decisive, unstoppable — Dembouz in full flight! 🔥🔴🔵 pic.twitter.com/SjWlW9lEm7
