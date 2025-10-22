Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Дембеле сыграл 100-й матч за ПСЖ
Лига чемпионов
22 октября 2025, 10:05 |
45
0

Нападающий Дембеле сыграл 100-й матч за ПСЖ

В активе француза 44 голов и 28 ассистов

22 октября 2025, 10:05 |
45
0
Нападающий Дембеле сыграл 100-й матч за ПСЖ
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Усман Дембеле

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле провел 100-й матч за «ПСЖ».

28-летний футболист присоединился к «парижанам» в 2023 году, суммарно за это время он забил 44 гола и отдал 28 результативных передач.

Во вторник, 21 октября, «ПСЖ» разгромил леверкузенский «Байер» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на немецком стадионе «БайАрена» и завершилась со счетом 7:2 в пользу французского клуба. Форвард Дембеле вышел на поле на 63-й минуте.

Ранее Дембеле высказался о крупной победе «парижан», отметив, что приложит максимум усилий для большего количества побед.

По теме:
27:0. Арсенал продолжил уникальную домашнюю серию на групповых этапах ЛЧ
Лаутаро обошел Кейна и Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЛЧ 2025
Герой Манчестера. Холанд забил 53-й гол в Лиге чемпионов. У кого больше?
Усман Дембеле Байер - ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов
Оксана Баландина Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Футбол | 21 октября 2025, 19:02 5
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах

Главный тренер «Карпат» не должен расстраивать боссов

Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Футбол | 22 октября 2025, 06:23 4
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов

ПСЖ забил 7 мячей, ПСВ и Барселона – по 6, Интер и Арсенал – по 4

В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
Бокс | 22.10.2025, 06:22
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций
Футбол | 21.10.2025, 18:25
Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций
Без Ярмоленко и Ко. Динамо отправилось в Турцию на матч Лиги конференций
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 10:11
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 56
Футбол
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 32
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
21.10.2025, 00:28 1
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем