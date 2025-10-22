Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симеоне высказался о болезненном поражении от Арсенала
Лига чемпионов
22 октября 2025, 06:50 | Обновлено 22 октября 2025, 07:15
317
0

Симеоне высказался о болезненном поражении от Арсенала

Тренер Атлетико рассказал, когда матрасники перестали бороться

22 октября 2025, 06:50 | Обновлено 22 октября 2025, 07:15
317
0
Симеоне высказался о болезненном поражении от Арсенала
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о болезненном поражении своей команды в матче с лондонским «Арсеналом» (0:4) в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Аргентинский специалист уверен, что «матрасников» подкосил первый гол.

«Мы боролись очень хорошо до первого гола «Арсенала», а потом уже не смогли бороться. Все может зависеть от тонкостей, связанных с контролем над игрой или нет, и дело не в невезении, а в ошибках. Они воспользовались нашими ошибками. Они воспользовались своими шансами, и все их шансы превратились в голы. Индивидуальные ошибки влияют на команду, это потеря игрока при стандартном положении, в третьем голе мы проявили слишком большую скромность и в итоге пропустили гол», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

На данный момент мадридский клуб имеет в активе 3 очка и располагается на 18-ом месте в турнирной таблице общего этапа европейского клубного турнира. «Арсенал» находится на 3-ей строчке, в копилке «канониров» 9 баллов.

По теме:
Дьекереш назвал великолепными свои голы в ворота Атлетико
Наполи впервые в истории пропустил 6 голов в еврокубках
Четыре гола за 13 минут. Артета оценил победу Арсенала над Атлетико
Диего Симеоне Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов
Оксана Баландина Источник: The Independent
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Футбол | 21 октября 2025, 08:39 3
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины

Тернер «горняков» поздравил «сине-желтых» с победой над Азербайджаном

ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Футбол | 21 октября 2025, 23:55 23
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме

Парижский клуб не заметил сопротивления соперника в поединке третьего тура Лиги чемпионов

Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»
Футбол | 22.10.2025, 06:44
Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»
Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Футбол | 21.10.2025, 19:02
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
ВИДЕО. Худший матч в карьере? Забарный привез два пенальти и был удален
Футбол | 21.10.2025, 23:07
ВИДЕО. Худший матч в карьере? Забарный привез два пенальти и был удален
ВИДЕО. Худший матч в карьере? Забарный привез два пенальти и был удален
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 3
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Дерек Чисора предупредил Усика, что его ждет большой апсет
Дерек Чисора предупредил Усика, что его ждет большой апсет
20.10.2025, 00:02
Бокс
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем