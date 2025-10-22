Симеоне высказался о болезненном поражении от Арсенала
Тренер Атлетико рассказал, когда матрасники перестали бороться
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о болезненном поражении своей команды в матче с лондонским «Арсеналом» (0:4) в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Аргентинский специалист уверен, что «матрасников» подкосил первый гол.
«Мы боролись очень хорошо до первого гола «Арсенала», а потом уже не смогли бороться. Все может зависеть от тонкостей, связанных с контролем над игрой или нет, и дело не в невезении, а в ошибках. Они воспользовались нашими ошибками. Они воспользовались своими шансами, и все их шансы превратились в голы. Индивидуальные ошибки влияют на команду, это потеря игрока при стандартном положении, в третьем голе мы проявили слишком большую скромность и в итоге пропустили гол», – сказал Симеоне на пресс-конференции.
На данный момент мадридский клуб имеет в активе 3 очка и располагается на 18-ом месте в турнирной таблице общего этапа европейского клубного турнира. «Арсенал» находится на 3-ей строчке, в копилке «канониров» 9 баллов.
Final en Londres. pic.twitter.com/FYjaGoNgc6— Atlético de Madrid (@Atleti) October 21, 2025
