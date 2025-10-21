ВИДЕО. ПСЖ забил три гола Байеру за семь минут после удаления Забарного

Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют немецкий «Байер» и французский ПСЖ.

Команды вышли на поле «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Парижский клуб забил три гола за семь минут после того как защитник сборной Украины Илья Забарный покинул поле после удаления.

Дезире Дуэ оформил дубль, еще один гол записал на свой счет Хвича Кварацхелия.

