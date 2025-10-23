Юрген КЛОПП: «Ура, теперь у нас есть деньги. Хотел работать с ним 10 лет»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил трансфер Филиппе Коутиньо в «Барселону».

«Когда мы продали Коутиньо, я не радовался и не думал: «Ура, теперь у нас есть деньги». Наоборот – я потерял игрока, с которым хотел работать еще десять лет.

Да, мы грамотно распорядились этими средствами, но полноценной замены ему так и не нашли. Пришлось искать другие решения.

Тогда мы подписали Алиссона и ван Дейка – именно эти трансферы стали переломным моментом и дали толчок к нашему дальнейшему прогрессу», – вспомнил Клопп.

В 2018 году Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 миллионов евро, но так и не смог стать лидером команды.