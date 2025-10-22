Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
22 октября 2025, 19:27 | Обновлено 22 октября 2025, 19:38
Легенда сборной Польши: «Не понимаю, зачем Довбик это делает. Это проблема»

Збигнев Бонек – о выступлениях Артема

Легенда сборной Польши: «Не понимаю, зачем Довбик это делает. Это проблема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Збигнев Бонек

Легендарный футболист сборной Польши и экс-игрок итальянской «Ромы» Збигнев Бонек оценил игру Артема Довбика в этом сезоне.

«Я замечаю, что когда ему дают хороший пас, то Довбик почти всегда забивает, но он слишком много смотрит на центрального защитника, вместо того, чтобы пытаться освободиться от опеки. Он вступает в своеобразную дуэль с центральным защитником соперника, это всегда превращается в соревнование, кто лучше умеет толкаться плечами. Я не понимаю, зачем он это делает. Если бы он мог искать пространство на поле, пытаясь двигаться без мяча, он бы точно был опаснее. У Довбика есть очевидные проблемы, но Фергюсон не намного лучше справляется», – отметил Бонек.

В активе Довбика в этом сезоне за «волков» восемь матчей, один гол и одна голевая передача.

Збигнев Бонек Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олейник Источник
samird
А ось це грамотний аналіз та конструктивна критика. Варто дослухатись.
