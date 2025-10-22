Легенда сборной Польши: «Не понимаю, зачем Довбик это делает. Это проблема»

Легендарный футболист сборной Польши и экс-игрок итальянской «Ромы» Збигнев Бонек оценил игру Артема Довбика в этом сезоне.

«Я замечаю, что когда ему дают хороший пас, то Довбик почти всегда забивает, но он слишком много смотрит на центрального защитника, вместо того, чтобы пытаться освободиться от опеки. Он вступает в своеобразную дуэль с центральным защитником соперника, это всегда превращается в соревнование, кто лучше умеет толкаться плечами. Я не понимаю, зачем он это делает. Если бы он мог искать пространство на поле, пытаясь двигаться без мяча, он бы точно был опаснее. У Довбика есть очевидные проблемы, но Фергюсон не намного лучше справляется», – отметил Бонек.

В активе Довбика в этом сезоне за «волков» восемь матчей, один гол и одна голевая передача.