Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах

После сенсационного поражения в 9 туре УПЛ от аутсайдера – «Эпицентра» в СМИ снова появились сообщения о том, что «Карпаты» могут остаться без рулевого Владислава Лупашко.

Как стало известно Sport.ua, клубное руководство пока даже не рассматривает вопрос о кардинальных изменениях на тренерском мостике и поэтому, по крайней мере, до конца первой части сезона Лупашко будет оставаться главным тренером.

Хотя, учитывая, что в ближайших турах «Карпаты» ждет львовское дерби с «Рухом», битвы с амбициозными ЛНЗ, «Кривбассом», «Металлистом 1925», то рулевому нужно быть начеку и не портить настроение боссам.

Если «Карпаты» будут терять много очков и Лупашко не избежит отставки, то главным претендентом на то, чтобы возглавить «зелено-белых» будет Олег Лужный – воспитанник львовского футбола, экс-капитан национальной сборной Украины, который сейчас работает в УАФ, но не скрывает, что мечтает вернуться на тренерскую работу.

Пока в активе «Карпат» 11 очков и они занимают десятое место в чемпионате.