Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинская бригада арбитров получила назначение на матч еврокубков
Молодежные турниры
21 октября 2025, 18:48 | Обновлено 21 октября 2025, 18:57
229
0

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч еврокубков

Клим Заброда с коллегами рассудят юношеские команды «Жилины» и «Шелбурна»

НК Верес. Клим Заброда

На матче Юношеской лиги УЕФА «Жилина» (Словакия) – «Шелбурн» (Ирландия), который состоится 22 октября, будет работать судейская бригада из Украины.

Главным арбитром встречи станет Клим Заброда. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Виталий Скобля. Обязанности четвертого арбитра выполнит словацкий специалист Михал Оченаш.

Отметим, что для Заброды это будет третий матч на международном уровне в текущем сезоне. Ранее он работал на поединке Лиги Конференций «Пайде» – «Мегпис» (4:1) и встрече квалификации к молодежному Евро-2027 – Молдова U-21 – Ирландия U-21 (1:2).

Клим Заброда Жилина Шелбурн Юношеская лига УЕФА судейские назначения Валентин Куцев Виталий Скобля
Иван Чирко Источник: УЕФА
