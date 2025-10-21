Украинская бригада арбитров получила назначение на матч еврокубков
Клим Заброда с коллегами рассудят юношеские команды «Жилины» и «Шелбурна»
На матче Юношеской лиги УЕФА «Жилина» (Словакия) – «Шелбурн» (Ирландия), который состоится 22 октября, будет работать судейская бригада из Украины.
Главным арбитром встречи станет Клим Заброда. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Виталий Скобля. Обязанности четвертого арбитра выполнит словацкий специалист Михал Оченаш.
Отметим, что для Заброды это будет третий матч на международном уровне в текущем сезоне. Ранее он работал на поединке Лиги Конференций «Пайде» – «Мегпис» (4:1) и встрече квалификации к молодежному Евро-2027 – Молдова U-21 – Ирландия U-21 (1:2).
