  4. Ямаль, Хейсен, Гави. Украинский игрок попал в символическую сборную Ла Лиги
Испания
21 октября 2025, 19:07 |
Ямаль, Хейсен, Гави. Украинский игрок попал в символическую сборную Ла Лиги

Владислав Крапивцов – в списке лучших молодых футболистов чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Голкипер сборной Украины U-20 Владислав Крапивцов попал в символическую сборную лучших молодых футболистов испанской Ла Лиги по версии Score90.

Аналитический портал опубликовал списки лучших игроков до 21 года в каждом из топовых чемпионатов Европы. В сборной чемпионата Испании оказался украинский вратарь «Жироны».

«Одноклубниками» Владислава стали Кубарси, Гави, Ямаль (все – «Барселона»), Хейсен, Гюлер, Мастантуоно, Гонсало Гарсия (все – «Реал» Мадрид), Энрикес («Алавес»), Форт, Мендоса (оба – «Эльче»).

В нынешнем сезоне Крапивцов провел два матча, в которых пропустил шесть голов. Контракт 20-летнего украинского голкипера с «Жироной» истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.

Символическая сборная лучших молодых футболистов испанской Ла Лиги:

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Реал Мадрид Жирона Алавес Эльче Владислав Крапивцов Пау Кубарси Гави Ламин Ямаль Дин Хейсен Арда Гюлер Франко Мастантуоно Гонсало Гарсия символическая сборная
Николай Титюк Источник: Instagram
