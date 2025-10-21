Ямаль, Хейсен, Гави. Украинский игрок попал в символическую сборную Ла Лиги

Голкипер сборной Украины U-20 Владислав Крапивцов попал в символическую сборную лучших молодых футболистов испанской Ла Лиги по версии Score90.

Аналитический портал опубликовал списки лучших игроков до 21 года в каждом из топовых чемпионатов Европы. В сборной чемпионата Испании оказался украинский вратарь «Жироны».

«Одноклубниками» Владислава стали Кубарси, Гави, Ямаль (все – «Барселона»), Хейсен, Гюлер, Мастантуоно, Гонсало Гарсия (все – «Реал» Мадрид), Энрикес («Алавес»), Форт, Мендоса (оба – «Эльче»).

В нынешнем сезоне Крапивцов провел два матча, в которых пропустил шесть голов. Контракт 20-летнего украинского голкипера с «Жироной» истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.

Символическая сборная лучших молодых футболистов испанской Ла Лиги: