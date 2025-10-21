Клубы из Европы проявляют интерес к защитнику сборной Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
21 октября 2025, 20:14
«Трабзонспор» считает 23-летнего Арсения Батагова одним из лидеров команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна.

В услугах 23-летнего футболиста, который стал одним из лидеров «бордово-синих», заинтересованы несколько команд из Европы – например, английский «Ноттингем» и итальянский «Лацио».

«Трабзонспор» готов попрощаться с украинским игроком, однако ждет привлекательного финансового предложения, которое позволит установить новый трансферный рекорд.

«Звездный украинец Батагов снова находится на радарах европейских клубов. В услугах 23-летнего игрока заинтересованы команды Италии, Англии и Франции. Батагов стал незаменимым игроком стартового состава «бордово-синих», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей в чемпионате Турции. Контракт Батагова истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.

Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
