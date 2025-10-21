Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа дата и время матча Первой лиги, который не состоялся из-за тревоги
Украина. Первая лига
21 октября 2025, 16:46 | Обновлено 21 октября 2025, 16:52
241
0

Названа дата и время матча Первой лиги, который не состоялся из-за тревоги

Поединок «Чернигова» и «Левого Берега» перенесен на 12 ноября

21 октября 2025, 16:46 | Обновлено 21 октября 2025, 16:52
241
0
Названа дата и время матча Первой лиги, который не состоялся из-за тревоги
ФК Чернигов

Администрация ПФЛ определила дату проведения перенесенного матча 5-го тура Первой лиги между «Черниговом» и «Левым Берегом», который не состоялся 6 сентября из-за воздушной тревоги на Черниговщине.

Согласно официальной информации, встреча запланирована на 12 ноября, начало – в 14:00.

Клубы договорились, что матч первого круга будет проведен на стадионе «Левого Берега», а игра 20-го тура Первой лиги пройдет на «Чернигов-Арене».

В турнирной таблице Первой лиги «Левый Берег» находится на четвертой позиции (22 балла), «Чернигов» находится на 13-й строчке (10 очков).

По теме:
Ворскла нашла игроков на усиление состава. Ведут переговоры
Защитник Металлиста 1925 рассказал, чего не хватило, чтоб победить Кудровку
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины перенос матчей Левый Берег Киев российско-украинская война воздушная тревога
Андрей Витренко Источник: ФК Чернигов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Футбол | 21 октября 2025, 12:18 9
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»

Пьер Менес подверг критике трансфер украинца

Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21 октября 2025, 10:12 108
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли

Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»

Миколенко назвал лучший и худший матчи в сборной Украины
Футбол | 21.10.2025, 17:01
Миколенко назвал лучший и худший матчи в сборной Украины
Миколенко назвал лучший и худший матчи в сборной Украины
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 21.10.2025, 00:59
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 21.10.2025, 11:09
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 3
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем