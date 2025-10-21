Названа дата и время матча Первой лиги, который не состоялся из-за тревоги

Администрация ПФЛ определила дату проведения перенесенного матча 5-го тура Первой лиги между «Черниговом» и «Левым Берегом», который не состоялся 6 сентября из-за воздушной тревоги на Черниговщине.

Согласно официальной информации, встреча запланирована на 12 ноября, начало – в 14:00.

Клубы договорились, что матч первого круга будет проведен на стадионе «Левого Берега», а игра 20-го тура Первой лиги пройдет на «Чернигов-Арене».

В турнирной таблице Первой лиги «Левый Берег» находится на четвертой позиции (22 балла), «Чернигов» находится на 13-й строчке (10 очков).