Реал уже начал переговоры. Форвард покинет команду зимой
Алонсо не доверяет бразильцу
По информации инсайдера Фабрицио Романо, форвард Реала Эндрик в январе покинет команду на правах аренды, чтобы получать игровую практику.
Игрок хочет сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира, поэтому попросил клуб отпустить его в команду, где ему будут доверять больше, чем наставник Хаби Алонсо.
Сообщается, что мадридский клуб согласился с просьбой футболиста и уже начал переговоры с теми, кому может быть интересен 19-летний нападающий.
В нынешнем сезоне Эндрик не провел ни одного матча.
