  4. Реал уже начал переговоры. Форвард покинет команду зимой
Испания
21 октября 2025, 15:51 | Обновлено 21 октября 2025, 16:17
Реал уже начал переговоры. Форвард покинет команду зимой

Алонсо не доверяет бразильцу

Реал уже начал переговоры. Форвард покинет команду зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

По информации инсайдера Фабрицио Романо, форвард Реала Эндрик в январе покинет команду на правах аренды, чтобы получать игровую практику.

Игрок хочет сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира, поэтому попросил клуб отпустить его в команду, где ему будут доверять больше, чем наставник Хаби Алонсо.

Сообщается, что мадридский клуб согласился с просьбой футболиста и уже начал переговоры с теми, кому может быть интересен 19-летний нападающий.

В нынешнем сезоне Эндрик не провел ни одного матча.

Источник: Фабрицио Романо
