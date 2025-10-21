Реал уже начал переговоры. Форвард покинет команду зимой

По информации инсайдера Фабрицио Романо, форвард Реала Эндрик в январе покинет команду на правах аренды, чтобы получать игровую практику.

Игрок хочет сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира, поэтому попросил клуб отпустить его в команду, где ему будут доверять больше, чем наставник Хаби Алонсо.

Сообщается, что мадридский клуб согласился с просьбой футболиста и уже начал переговоры с теми, кому может быть интересен 19-летний нападающий.

В нынешнем сезоне Эндрик не провел ни одного матча.