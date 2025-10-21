«У него нет сильного характера». Экс-игрок Ювентуса проехался по Довбику

Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии Анджело Ди Ливио раскритиковал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика:

«Теперь мы понимаем, почему Гасперини поставил Дибалу на острие... Два форварда не реагируют. Многим не понравился этот шаг, но я могу понять тренера».

«Довбик – игрок, который слишком расстраивается после каждого неудачного момента. У него нет сильного характера и он не умеет реагировать на неблагоприятные ситуации», – сказал итальянец.

Ранее Артем Довбик высказался о Джан Пьеро Гасперини.