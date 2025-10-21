Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «У него нет сильного характера». Экс-игрок Ювентуса проехался по Довбику
Испания
21 октября 2025, 14:42 | Обновлено 21 октября 2025, 14:43
117
0

«У него нет сильного характера». Экс-игрок Ювентуса проехался по Довбику

Анджело Ди Ливио раскритиковал украинского форварда

21 октября 2025, 14:42 | Обновлено 21 октября 2025, 14:43
117
0
«У него нет сильного характера». Экс-игрок Ювентуса проехался по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии Анджело Ди Ливио раскритиковал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика:

«Теперь мы понимаем, почему Гасперини поставил Дибалу на острие... Два форварда не реагируют. Многим не понравился этот шаг, но я могу понять тренера».

«Довбик – игрок, который слишком расстраивается после каждого неудачного момента. У него нет сильного характера и он не умеет реагировать на неблагоприятные ситуации», – сказал итальянец.

Ранее Артем Довбик высказался о Джан Пьеро Гасперини.

По теме:
Довбик высказался о Гасперини: «Форварды при нем прогрессируют»
ФОТО. Он играл с Криштиану Роналду, а сейчас работает на стройке
ФОТО. Сеск Фабрегас очень мило поздравил дочь. Она очень похожа на маму
Серия A Рома Рим чемпионат Италии по футболу Анджело Ди Ливио Артем Довбик Ювентус
Даниил Кирияка Источник: Retesport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»
Футбол | 21 октября 2025, 09:20 7
Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»
Олег САЛЕНКО: «Осечки Динамо и Шахтера не становятся сенсацией в УПЛ»

Известный в прошлом нападающий высказался о потерях очков отечественными грандами

Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Бокс | 21 октября 2025, 07:00 2
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером

Трилогия против Фьюри – маловероятна

ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20.10.2025, 22:33
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Футбол | 20.10.2025, 16:13
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
«Я это вижу». Трубин рассказал, как работается с Моуриньо
Футбол | 21.10.2025, 14:31
«Я это вижу». Трубин рассказал, как работается с Моуриньо
«Я это вижу». Трубин рассказал, как работается с Моуриньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем