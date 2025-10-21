Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау побеседовал с журналистами в преддверии матча против Бенфики в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Я с огромным нетерпением жду этого вызова – думаю, это будет отличный матч. Моуриньо – человек, которым я искренне восхищаюсь, ведь мы уже встречались в АПЛ.

Как молодой тренер, я очень увлекался командами, которые он строил, особенно в Челси. Для любого клуба это большая возможность – сыграть против одной из его команд.

Мы обожаем такие матчи. Игра с «Барселоной» здесь была очень близка для нас – все могло сложиться совсем иначе. Атмосфера будет взрывной, я в этом не сомневаюсь. Надеюсь, наша игра отразит ту энергию, которую нам подарят трибуны. Если мы покажем свой максимум, у нас будут хорошие шансы.

Мы очень стремимся выйти из группы Лиги чемпионов. Понимаем, как важны домашние матчи. Поэтому после разочарования в игре с Барселоной мы с нетерпением ждем этого поединка», – сказал Хау.

Матч Ньюкасл – Бенфика запланирован на вторник, 21 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.