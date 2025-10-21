Жозе МОУРИНЬО: «Я даже сказал об этом игрокам Бенфики»

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча против Ньюкасла в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Мы сыграем против очень сильной команды. Люди, менее осведомленные, могут посмотреть на их стартовые матчи и неправильно оценить потенциал этой команды. Они очень организованы, а игроки подобраны специально под идеи Эдди Гау. Это феноменально физически мощная команда, у которой есть четыре очень быстрых вингера.

Я работал с мистером Робсоном шесть лет, и не было ни одного дня, когда он не показывал бы своей страсти к «Ньюкаслу», городу, региону, клубу. Я никогда не скрывал, насколько дорог мне «Ньюкасл» из-за влияния легендарного человека, работавшего здесь.

«Сент-Джеймс Парк» – фантастический стадион для игры. Люди сюда приходят не просто посмотреть футбол – они приходят, чтобы играть вместе со своей командой. Это совсем другая культура, чем в Лондоне, и мне нравится здесь играть.

Я даже говорил это игрокам «Бенфики», когда говорил с ними вчера: даже как сопернику, здесь очень приятно играть», – сказал Моуринью.

Матч Ньюкасл – Бенфика запланирован на вторник, 21 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.