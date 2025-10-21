Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 октября 2025, 11:39 |
Трубин заговорил о болельщиках Бенфики перед матчем Лиги чемпионов

Анатолий пообещал изменить ситуацию после неудачного старта в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился эмоциями в преддверии матча против «Ньюкасла» в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Нужно быть в нашей лучшей форме. Это особый момент, невероятный стадион. Думаю, это будет очень интересный матч, как для нас, так и для соперника. Нужно быть готовым к этому и играть наш футбол.

Конечно, для Бенфики плохо, что мы еще не набрали очков, но предстоит еще много матчей. Нужно идти от игры к игре и отдавать все ради наших болельщиков», – сказал Трубин.

Матч Ньюкасл – Бенфика запланирован на вторник, 21 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

