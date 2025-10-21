Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Нам бы хватило шесть Месси». Коноплянка рассказал о работе агента
21 октября 2025, 10:29
«Нам бы хватило шесть Месси». Коноплянка рассказал о работе агента

Экс-игрок сборной Украины считает, что самое ценное – передавать опыт

«Нам бы хватило шесть Месси». Коноплянка рассказал о работе агента
УАФ. Евгений Коноплянка

Бывший хавбек сборной Украины, а ныне футбольный агент Евгений Коноплянка рассказал об основных моментах в своей работе.

Экс-игрок национальной команды пошутил, что для представителя футболистов, конечно, лучше работать с такими звездами, как Лионель Месси.

«Конечно, хотелось бы работать только с Месси. Нам бы хватило шести таких – и я бы уже сидел с сигарой, иногда только подсказывая. Но это было бы неинтересно. Самое ценное – передавать свой опыт и видеть, как ребята растут… К каждому игроку надо подобрать свой ключ: одному нужно повышенное внимание, другому – три точных слова, и он уже делает рывок... Например, Велетень: когда мы начали с ним работать, многие тренеры отмечали, как быстро он прогрессирует. Хотелось бы думать, что в этом есть и доля нашей работы. Не претендую на всю заслугу – нет. Но если футболист чувствует поддержку и действительно верит в общее дело, значит, мы делаем все правильно», – сказал 36-летний Коноплянка.

Владислав Велетень – украинский полузащитник житомирского «Полесья» и сборной Украины. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел на клубном уровне 9 игр, в которых отличился двумя голами.

Ранее Коноплянка оценил уровень украинских футболистов, которые заиграны за европейские топовые клубы. По мнению специалиста, украинцы очень востребованы за кордоном.

