Евгений КОНОПЛЯНКА: «Мудрик? Кто бы в это вообще мог поверить?»
Бывший футболист сборной Украины – о продвижении украинских игроков за рубежом
Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка, который сейчас работает агентом, высказался о продвижении украинских футболистов за рубежом.
«Все топовые футбольные страны – Испания, Португалия, Франция, Германия – интересуются нашими ребятами. Осталось только, чтобы они сами поняли: нужно работать на максимум. Потому что все в жизни реально. И пример Судакова это прекрасно показывает.
Даже если вспомнить трансфер Мудрика за сто миллионов – кто бы в это вообще мог поверить пять лет назад? Никто. Но он доказал: если хорошо играешь, неважно, в какой стране или лиге – тебя заметят. Главное – ставить цель и идти к ней, не лениться, жить футболом и получать удовольствие от работы», – сказал Коноплянка.
Ранее экс-хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка сообщил, что хотел бы видеть в национальной сборной полузащитника Владислава Кочергина.
