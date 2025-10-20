Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
20 октября 2025, 23:37
0

Гранд может уволить тренера в ближайшее время. Ему дали два матча

Игор Тудор в ближайшее время может покинуть Турин

Гранд может уволить тренера в ближайшее время. Ему дали два матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Хорватский специалист туринского «Ювентуса» Игор Тудор может покинуть итальянский клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство итальянского клуба дало 47-летнему футболисту два матча на исправление ситуации – это игры с «Лацио» в Серии А и «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Зебры» на место Игора Тудора рассматривают кандидатуры Лучано Спаллетти, Роберто Манчини и Раффаеле Палладино.

За 12 матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 12 очков и расположился на седьмом месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось о том, что итальянский гранд в ближайшее время может сменить тренера.

Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
