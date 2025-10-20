Гранд может уволить тренера в ближайшее время. Ему дали два матча
Игор Тудор в ближайшее время может покинуть Турин
Хорватский специалист туринского «Ювентуса» Игор Тудор может покинуть итальянский клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, руководство итальянского клуба дало 47-летнему футболисту два матча на исправление ситуации – это игры с «Лацио» в Серии А и «Реалом» в Лиге чемпионов.
«Зебры» на место Игора Тудора рассматривают кандидатуры Лучано Спаллетти, Роберто Манчини и Раффаеле Палладино.
За 12 матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 12 очков и расположился на седьмом месте турнирной таблицы.
Ранее сообщалось о том, что итальянский гранд в ближайшее время может сменить тренера.
