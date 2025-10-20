Гранд может уволить тренера в ближайшее время. Ему дали два матча

Хорватский специалист туринского «Ювентуса» Игор Тудор может покинуть итальянский клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство итальянского клуба дало 47-летнему футболисту два матча на исправление ситуации – это игры с «Лацио» в Серии А и «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Зебры» на место Игора Тудора рассматривают кандидатуры Лучано Спаллетти, Роберто Манчини и Раффаеле Палладино.

За 12 матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 12 очков и расположился на седьмом месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось о том, что итальянский гранд в ближайшее время может сменить тренера.