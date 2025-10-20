Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итальянский гранд в ближайшее время может сменить тренера. Есть кандидат
Италия
20 октября 2025, 12:01 | Обновлено 20 октября 2025, 12:55
20 октября 2025, 12:01 | Обновлено 20 октября 2025, 12:55
Getty Images/Global Images Ukraine. Раффаэле Палладино

Итальянский тренер Раффаэле Палладино может возглавить «Ювентус». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 41-летний специалист может заменить у руля команды Игоря Тудора, если хорвата решат уволить в ближайшие недели. У Палладино хорошие отношения с руководством «зебр», он готов подписать краткосрочный контракт до июня с опцией продления.

Последним клубом Раффаэле Палладино была «Фиорентина», в которой он работал с июля 2024 по июня 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что «Комо» дома одолел «Ювентус».

Раффаэле Палладино Игор Тудор назначение тренера чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Николо Скира отставка
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
Saar
5 нічиїх підряд і поразка від Комо...маючи потужний склад так грати... Пздц
