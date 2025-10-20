Итальянский гранд в ближайшее время может сменить тренера. Есть кандидат

Итальянский тренер Раффаэле Палладино может возглавить «Ювентус». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 41-летний специалист может заменить у руля команды Игоря Тудора, если хорвата решат уволить в ближайшие недели. У Палладино хорошие отношения с руководством «зебр», он готов подписать краткосрочный контракт до июня с опцией продления.

Последним клубом Раффаэле Палладино была «Фиорентина», в которой он работал с июля 2024 по июня 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что «Комо» дома одолел «Ювентус».