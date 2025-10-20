Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эюпспор выиграл матч чемпионата Турции, Степаненко вышел на замену
Чемпионат Турции
Эюпспор
20.10.2025 20:00 – FT 2 : 0
Касымпаша
Турция
20 октября 2025, 23:43 | Обновлено 21 октября 2025, 00:13
71
0

Хозяева поля не оставили шансов команде Касымпаша

ФК Эюпспор. Тарас Степаненко

Турецкий Эюпспор на своем поле одержал победу в матче 9-го тура турецкой Суперлиги.

Игра Эюпспора против команды Касымпаша завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Эюпспора Тарас Степаненко вышел на замену на 75-й минуте.

На 15-й минуте забил Маме Тиам, а Умут Бозок удвоил преимущество Эюпспора на 90+4 минуте (2:0).

Победа позволила Эюпспору набрать 8 очков и подняться на 14-е место в турнирной таблице Суперлиги.

Чемпионат Турции. 9-й тур, 20 октября 2025

Эюпспор – Касымпаша – 2:0

Голы: Маме Тиам, 15, Умут Бозок, 90+4

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 9 8 1 0 22 - 4 26.10.25 16:00 Галатасарай - Гёзтепе18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай04.10.25 Галатасарай 1:1 Бешикташ26.09.25 Аланьяспор 0:1 Галатасарай22.09.25 Галатасарай 3:1 Коньяспор13.09.25 Эюпспор 0:2 Галатасарай 25
2 Трабзонспор 9 6 2 1 15 - 7 25.10.25 20:00 Трабзонспор - Эюпспор18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор27.09.25 Карагюмрюк 3:4 Трабзонспор20.09.25 Трабзонспор 1:1 Газиантеп14.09.25 Фенербахче 1:0 Трабзонспор 20
3 Фенербахче 9 5 4 0 14 - 6 27.10.25 19:00 Газиантеп - Фенербахче19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче28.09.25 Фенербахче 2:0 Антальяспор21.09.25 Касымпаша 1:1 Фенербахче17.09.25 Фенербахче 2:2 Аланьяспор 19
4 Газиантеп 9 5 2 2 15 - 14 27.10.25 19:00 Газиантеп - Фенербахче19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор05.10.25 Карагюмрюк 0:2 Газиантеп27.09.25 Газиантеп 2:2 Самсунспор20.09.25 Трабзонспор 1:1 Газиантеп14.09.25 Газиантеп 2:0 Коджаелиспор 17
5 Гёзтепе 9 4 4 1 11 - 3 26.10.25 16:00 Галатасарай - Гёзтепе19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир27.09.25 Эюпспор 0:0 Гёзтепе19.09.25 Гёзтепе 3:0 Бешикташ14.09.25 Кайсериспор 1:1 Гёзтепе 16
6 Самсунспор 9 4 4 1 13 - 9 27.10.25 19:00 Самсунспор - Ризеспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче27.09.25 Газиантеп 2:2 Самсунспор21.09.25 Самсунспор 3:2 Карагюмрюк17.09.25 Самсунспор 0:0 Касымпаша 16
7 Бешикташ 8 4 1 3 13 - 11 22.10.25 20:00 Коньяспор - Бешикташ18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги04.10.25 Галатасарай 1:1 Бешикташ29.09.25 Бешикташ 3:1 Коджаелиспор24.09.25 Кайсериспор 0:4 Бешикташ19.09.25 Гёзтепе 3:0 Бешикташ 13
8 Аланьяспор 9 3 4 2 11 - 9 25.10.25 17:00 Коджаелиспор - Аланьяспор19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор26.09.25 Аланьяспор 0:1 Галатасарай21.09.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор17.09.25 Фенербахче 2:2 Аланьяспор 13
9 Коньяспор 8 3 2 3 15 - 12 22.10.25 20:00 Коньяспор - Бешикташ18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор28.09.25 Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир22.09.25 Галатасарай 3:1 Коньяспор13.09.25 Коньяспор 1:2 Аланьяспор 11
10 Антальяспор 9 3 1 5 11 - 16 26.10.25 13:30 Антальяспор - Истанбул Башакшехир19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор28.09.25 Фенербахче 2:0 Антальяспор20.09.25 Антальяспор 1:1 Кайсериспор13.09.25 Самсунспор 1:2 Антальяспор 10
11 Касымпаша 9 2 3 4 8 - 11 26.10.25 19:00 Касымпаша - Бешикташ20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор28.09.25 Ризеспор 1:2 Касымпаша21.09.25 Касымпаша 1:1 Фенербахче17.09.25 Самсунспор 0:0 Касымпаша 9
12 Ризеспор 8 2 2 4 10 - 13 22.10.25 20:00 Ризеспор - Истанбул Башакшехир18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор28.09.25 Ризеспор 1:2 Касымпаша21.09.25 Коджаелиспор 1:1 Ризеспор15.09.25 Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги 8
13 Генчлербирлиги 9 2 2 5 9 - 13 26.10.25 16:00 Генчлербирлиги - Коньяспор18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор28.09.25 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги20.09.25 Генчлербирлиги 1:0 Эюпспор15.09.25 Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги 8
14 Эюпспор 9 2 2 5 6 - 11 25.10.25 20:00 Трабзонспор - Эюпспор20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор27.09.25 Эюпспор 0:0 Гёзтепе20.09.25 Генчлербирлиги 1:0 Эюпспор13.09.25 Эюпспор 0:2 Галатасарай 8
15 Коджаелиспор 9 2 2 5 8 - 14 25.10.25 17:00 Коджаелиспор - Аланьяспор18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор29.09.25 Бешикташ 3:1 Коджаелиспор21.09.25 Коджаелиспор 1:1 Ризеспор14.09.25 Газиантеп 2:0 Коджаелиспор 8
16 Истанбул Башакшехир 8 1 3 4 7 - 9 22.10.25 20:00 Ризеспор - Истанбул Башакшехир18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир28.09.25 Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир21.09.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор17.09.25 Карагюмрюк 0:2 Истанбул Башакшехир 6
17 Кайсериспор 9 0 5 4 6 - 20 24.10.25 20:00 Карагюмрюк - Кайсериспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор28.09.25 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги24.09.25 Кайсериспор 0:4 Бешикташ20.09.25 Антальяспор 1:1 Кайсериспор 5
18 Карагюмрюк 9 1 0 8 8 - 20 24.10.25 20:00 Карагюмрюк - Кайсериспор19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Карагюмрюк 0:2 Газиантеп27.09.25 Карагюмрюк 3:4 Трабзонспор21.09.25 Самсунспор 3:2 Карагюмрюк17.09.25 Карагюмрюк 0:2 Истанбул Башакшехир 3
Полная таблица

Тарас Степаненко Эюпспор Касымпаша чемпионат Турции по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
