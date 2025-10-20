Эюпспор выиграл матч чемпионата Турции, Степаненко вышел на замену
Хозяева поля не оставили шансов команде Касымпаша
Турецкий Эюпспор на своем поле одержал победу в матче 9-го тура турецкой Суперлиги.
Игра Эюпспора против команды Касымпаша завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский хавбек Эюпспора Тарас Степаненко вышел на замену на 75-й минуте.
На 15-й минуте забил Маме Тиам, а Умут Бозок удвоил преимущество Эюпспора на 90+4 минуте (2:0).
Победа позволила Эюпспору набрать 8 очков и подняться на 14-е место в турнирной таблице Суперлиги.
Чемпионат Турции. 9-й тур, 20 октября 2025
Эюпспор – Касымпаша – 2:0
Голы: Маме Тиам, 15, Умут Бозок, 90+4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|26.10.25 16:00 Галатасарай - Гёзтепе18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай04.10.25 Галатасарай 1:1 Бешикташ26.09.25 Аланьяспор 0:1 Галатасарай22.09.25 Галатасарай 3:1 Коньяспор13.09.25 Эюпспор 0:2 Галатасарай
|25
|2
|Трабзонспор
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|25.10.25 20:00 Трабзонспор - Эюпспор18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор27.09.25 Карагюмрюк 3:4 Трабзонспор20.09.25 Трабзонспор 1:1 Газиантеп14.09.25 Фенербахче 1:0 Трабзонспор
|20
|3
|Фенербахче
|9
|5
|4
|0
|14 - 6
|27.10.25 19:00 Газиантеп - Фенербахче19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче28.09.25 Фенербахче 2:0 Антальяспор21.09.25 Касымпаша 1:1 Фенербахче17.09.25 Фенербахче 2:2 Аланьяспор
|19
|4
|Газиантеп
|9
|5
|2
|2
|15 - 14
|27.10.25 19:00 Газиантеп - Фенербахче19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор05.10.25 Карагюмрюк 0:2 Газиантеп27.09.25 Газиантеп 2:2 Самсунспор20.09.25 Трабзонспор 1:1 Газиантеп14.09.25 Газиантеп 2:0 Коджаелиспор
|17
|5
|Гёзтепе
|9
|4
|4
|1
|11 - 3
|26.10.25 16:00 Галатасарай - Гёзтепе19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир27.09.25 Эюпспор 0:0 Гёзтепе19.09.25 Гёзтепе 3:0 Бешикташ14.09.25 Кайсериспор 1:1 Гёзтепе
|16
|6
|Самсунспор
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|27.10.25 19:00 Самсунспор - Ризеспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче27.09.25 Газиантеп 2:2 Самсунспор21.09.25 Самсунспор 3:2 Карагюмрюк17.09.25 Самсунспор 0:0 Касымпаша
|16
|7
|Бешикташ
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|22.10.25 20:00 Коньяспор - Бешикташ18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги04.10.25 Галатасарай 1:1 Бешикташ29.09.25 Бешикташ 3:1 Коджаелиспор24.09.25 Кайсериспор 0:4 Бешикташ19.09.25 Гёзтепе 3:0 Бешикташ
|13
|8
|Аланьяспор
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|25.10.25 17:00 Коджаелиспор - Аланьяспор19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор26.09.25 Аланьяспор 0:1 Галатасарай21.09.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор17.09.25 Фенербахче 2:2 Аланьяспор
|13
|9
|Коньяспор
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|22.10.25 20:00 Коньяспор - Бешикташ18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор28.09.25 Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир22.09.25 Галатасарай 3:1 Коньяспор13.09.25 Коньяспор 1:2 Аланьяспор
|11
|10
|Антальяспор
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|26.10.25 13:30 Антальяспор - Истанбул Башакшехир19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор28.09.25 Фенербахче 2:0 Антальяспор20.09.25 Антальяспор 1:1 Кайсериспор13.09.25 Самсунспор 1:2 Антальяспор
|10
|11
|Касымпаша
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|26.10.25 19:00 Касымпаша - Бешикташ20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор28.09.25 Ризеспор 1:2 Касымпаша21.09.25 Касымпаша 1:1 Фенербахче17.09.25 Самсунспор 0:0 Касымпаша
|9
|12
|Ризеспор
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|22.10.25 20:00 Ризеспор - Истанбул Башакшехир18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор28.09.25 Ризеспор 1:2 Касымпаша21.09.25 Коджаелиспор 1:1 Ризеспор15.09.25 Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги
|8
|13
|Генчлербирлиги
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|26.10.25 16:00 Генчлербирлиги - Коньяспор18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор28.09.25 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги20.09.25 Генчлербирлиги 1:0 Эюпспор15.09.25 Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги
|8
|14
|Эюпспор
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|25.10.25 20:00 Трабзонспор - Эюпспор20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор27.09.25 Эюпспор 0:0 Гёзтепе20.09.25 Генчлербирлиги 1:0 Эюпспор13.09.25 Эюпспор 0:2 Галатасарай
|8
|15
|Коджаелиспор
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|25.10.25 17:00 Коджаелиспор - Аланьяспор18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор29.09.25 Бешикташ 3:1 Коджаелиспор21.09.25 Коджаелиспор 1:1 Ризеспор14.09.25 Газиантеп 2:0 Коджаелиспор
|8
|16
|Истанбул Башакшехир
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|22.10.25 20:00 Ризеспор - Истанбул Башакшехир18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир28.09.25 Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир21.09.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор17.09.25 Карагюмрюк 0:2 Истанбул Башакшехир
|6
|17
|Кайсериспор
|9
|0
|5
|4
|6 - 20
|24.10.25 20:00 Карагюмрюк - Кайсериспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор28.09.25 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги24.09.25 Кайсериспор 0:4 Бешикташ20.09.25 Антальяспор 1:1 Кайсериспор
|5
|18
|Карагюмрюк
|9
|1
|0
|8
|8 - 20
|24.10.25 20:00 Карагюмрюк - Кайсериспор19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Карагюмрюк 0:2 Газиантеп27.09.25 Карагюмрюк 3:4 Трабзонспор21.09.25 Самсунспор 3:2 Карагюмрюк17.09.25 Карагюмрюк 0:2 Истанбул Башакшехир
|3
