  4. Клуб с украинцем получил запрет на трансферы. Известна причина
Турция
06 октября 2025, 22:30 | Обновлено 06 октября 2025, 22:41
Клуб с украинцем получил запрет на трансферы. Известна причина

Международная футбольная федерация наказала «Эюпспор»

Клуб с украинцем получил запрет на трансферы. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий клуб «Эюпспор», за который выступает украинец Тарас Степаненко, получил запрет на трансферы от Международной федерации футбола (FIFA).

Как сообщают источники, санкции связаны с проблемами с банком, в частности из-за задержки платежа.

Клуб пообещал решить этот вопрос в течение ближайших 24 часов – такой шаг может позволить снять запрет.

Кроме того, другой турецкий клуб, «Кайсериспор», также получил трансферный бан от FIFA, причем условия наказания для него значительно строже: запрет будет действовать в течение трех следующих трансферных окон.

По теме:
Украинец обсудил с наставником Трабзонспора свое будущее в турецком клубе
Александр ЗУБКОВ: «Забили, но пришлось нелегко. Это был хороший матч»
Трабзонспор – Кайсериспор – 4:0. Как забил Зубков. Видео голов, обзор матча
чемпионат Турции по футболу Тарас Степаненко Эюпспор Кайсериспор трансферный бан ФИФА
Андрей Витренко Источник
