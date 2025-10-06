Клуб с украинцем получил запрет на трансферы. Известна причина

Турецкий клуб «Эюпспор», за который выступает украинец Тарас Степаненко, получил запрет на трансферы от Международной федерации футбола (FIFA).

Как сообщают источники, санкции связаны с проблемами с банком, в частности из-за задержки платежа.

Клуб пообещал решить этот вопрос в течение ближайших 24 часов – такой шаг может позволить снять запрет.

Кроме того, другой турецкий клуб, «Кайсериспор», также получил трансферный бан от FIFA, причем условия наказания для него значительно строже: запрет будет действовать в течение трех следующих трансферных окон.