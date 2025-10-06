Турция06 октября 2025, 22:30 | Обновлено 06 октября 2025, 22:41
Клуб с украинцем получил запрет на трансферы. Известна причина
Международная футбольная федерация наказала «Эюпспор»
Турецкий клуб «Эюпспор», за который выступает украинец Тарас Степаненко, получил запрет на трансферы от Международной федерации футбола (FIFA).
Как сообщают источники, санкции связаны с проблемами с банком, в частности из-за задержки платежа.
Клуб пообещал решить этот вопрос в течение ближайших 24 часов – такой шаг может позволить снять запрет.
Кроме того, другой турецкий клуб, «Кайсериспор», также получил трансферный бан от FIFA, причем условия наказания для него значительно строже: запрет будет действовать в течение трех следующих трансферных окон.
