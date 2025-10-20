Сторчоус прокомментировал свой гол в ворота Металлиста 1925

Полузащитник «Кудровки» Андрей Сторчоус прокомментировал забитый гол и игру своей команды в матче 9-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (1:1).

– Можно считать, что этот один зачетный бал приносит вашей команде больше радости, чем огорчения?

– Думаю, да. Хорошая, боевитая игра против сильного соперника. Мы показали достаточно неплохой футбол, и, думаю, болельщикам понравилось.

– Ваш мяч был очень красивым. Вспомните, как возникла эта атака.

– Хорошо выбежали вперед. Макс Мельничук прострелил, Легостаев немного подправил, я не замедлился, пробил в касание и забил этот мяч.

– За счет чего сегодня ваша команда должна была выбегать? За счет дальних передач? Очень трудно выходить низом против достаточно организованной команды. Как у вас это складывалось в течение матча?

– Мы старались прессинговать, нагнетать, не давать сопернику много думать и быстро переходить из обороны в атаку. Так и удалось забить.

– Сравнивая «Металлист», который был во Первой лиге, которому вы тоже забивали, сегодня команда идет одним из лидеров в чемпионате. Насколько сильно изменилась команда? Было труднее играть против сегодняшней команды или той, что была весной?

– Во Первой лиге тоже была неплохая команда. Хорошие, квалифицированные игроки, есть сборники. Поэтому неплохая команда.

– Результат сегодня закономерен? Кажется, во втором тайме силы оставляли вас и ваших партнеров. Было очень трудно. Судороги уже ловили. Действительно по уровню, по темпу «Металлист» очень сильно навязывал борьбу.

– Да, игра была тяжелая. Но и у нас были свои моменты: Свитюха попал в штангу и еще раз пробил мимо. В конце «Металлист» побежал вперед, начал нагнетать. Мы уже больше думали, как сохранить результат и взять этот зачетный балл против очень хорошей команды.