ПСЖ принял решение о будущем Сафонова в клубе
Вратаря планируют отдать в аренду
Французский клуб «ПСЖ» уже зимой готов расстаться с вратарем Матвеем Сафоновым.
По информации источника, вратарь сам выразил желание покинуть клуб, поскольку считает себя обманутым из-за недостатка игровой практики. Кроме того, на него давит геополитический конфликт с Ильей Забарным.
Французский клуб, в свою очередь, готов отдать футболиста в аренду – есть заинтересованные клубы из Италии и Испании.
Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.
