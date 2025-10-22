Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 октября 2025, 05:02
ПСЖ принял решение о будущем Сафонова в клубе

Вратаря планируют отдать в аренду

ПСЖ принял решение о будущем Сафонова в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Французский клуб «ПСЖ» уже зимой готов расстаться с вратарем Матвеем Сафоновым.

По информации источника, вратарь сам выразил желание покинуть клуб, поскольку считает себя обманутым из-за недостатка игровой практики. Кроме того, на него давит геополитический конфликт с Ильей Забарным.

Французский клуб, в свою очередь, готов отдать футболиста в аренду – есть заинтересованные клубы из Италии и Испании.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.

Источник: Foot01.com
