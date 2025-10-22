Французский клуб «ПСЖ» уже зимой готов расстаться с вратарем Матвеем Сафоновым.

По информации источника, вратарь сам выразил желание покинуть клуб, поскольку считает себя обманутым из-за недостатка игровой практики. Кроме того, на него давит геополитический конфликт с Ильей Забарным.

Французский клуб, в свою очередь, готов отдать футболиста в аренду – есть заинтересованные клубы из Италии и Испании.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.