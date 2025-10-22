Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»

Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о смерти Диогу Жоты.

«Я до сих пор не могу как следует говорить о смерти Жоты. Я не могу представить сейчас раздевалку без него. Это так тяжело. Я до сих пор не могу как следует говорить об этом.

Я получил сообщение утром: «Бос, у меня плохие новости». Затем я получил сообщение от друга из Ливерпуля и... я не мог в это поверить. Это было просто невозможно. Большая трагедия для всего футбольного мира.

Все хотели, чтобы этот парень играл следующие 10 лет в Ливерпуле. Универсальный игрок, на всех позициях, может умно играть в футбол. Очень особенный юноша, должен сказать.

Теперь, как клуб, мы должны отбросить все эмоции и подумать: «Как нам его заменить?» И вам нужно об этом подумать. Ого, это сложно. Невозможно, я бы сказал», – сказал Клопп.