  Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»
Англия
22 октября 2025, 06:44
Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»

Экс-тренер – о смерти Диогу Жоты

Юрген КЛОПП: «Это большая трагедия для всего футбольного мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о смерти Диогу Жоты.

«Я до сих пор не могу как следует говорить о смерти Жоты. Я не могу представить сейчас раздевалку без него. Это так тяжело. Я до сих пор не могу как следует говорить об этом.

Я получил сообщение утром: «Бос, у меня плохие новости». Затем я получил сообщение от друга из Ливерпуля и... я не мог в это поверить. Это было просто невозможно. Большая трагедия для всего футбольного мира.

Все хотели, чтобы этот парень играл следующие 10 лет в Ливерпуле. Универсальный игрок, на всех позициях, может умно играть в футбол. Очень особенный юноша, должен сказать.

Теперь, как клуб, мы должны отбросить все эмоции и подумать: «Как нам его заменить?» И вам нужно об этом подумать. Ого, это сложно. Невозможно, я бы сказал», – сказал Клопп.

Диогу Жота Юрген Клопп смерть Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Sky Sports
