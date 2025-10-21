Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клопп назвал ошибкой возвращение Погба и Роналду в Манчестер Юнайтед
Другие новости
21 октября 2025, 09:56 |
162
0

Клопп назвал ошибкой возвращение Погба и Роналду в Манчестер Юнайтед

Немецкий специалист считает такую схему нерабочей

21 октября 2025, 09:56 |
162
0
Клопп назвал ошибкой возвращение Погба и Роналду в Манчестер Юнайтед
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что менеджмент клуба «Манчестер Юнайтед» допустил ошибку, вернув Поля Погба и Криштиану Роналду.

«Это было неподходящее время (для возвращения игроков – Прим.ред.), но, кроме того, это был не мой проект. Я бы не вернул, например, Погба. Поль – великолепный игрок. Боже мой, но обычно такие вещи не работают. Или Криштиану, мы все знаем, что он, как и Месси, лучший игрок в мире, но возвращение никогда не помогает», – передает слова 58-летнего немецкого специалиста Sky Sports.

Португальский форвард Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В конце 2022 года звездный игрок со скандалом покинул английский клуб.

На данный момент Роналду защищает цвета саудовского «Аль-Насра». Контракт 40-летнего футболиста истекает летом 2027 года. Погба в 2025 году на правах свободного агента присоединился к «Монако», его контракт рассчитан до лета 2027 года.

По теме:
ФОТО. Сын Криштиану Роналду получил первый вызов в сборную
ФОТО. Он играл с Криштиану Роналду, а сейчас работает на стройке
Ман Юнайтед впервые за долгое время обыграл Ливерпуль на Энфилде
Юрген Клопп Криштиану Роналду Поль Погба Манчестер Юнайтед
Оксана Баландина Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа
Футбол | 21 октября 2025, 03:53 2
ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа
ВИДЕО. Жена Зинченко отпраздновала ДР в Барселоне. Без мужа

Влада Зинченко провела вечер в одном из лучших ресторанов Барселоны

Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Футбол | 21 октября 2025, 08:39 2
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины

Тернер «горняков» поздравил «сине-желтых» с победой над Азербайджаном

ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20.10.2025, 22:33
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20.10.2025, 14:35
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
ФОТО. 18-летний сенегальский вратарь был похищен и убит
Футбол | 21.10.2025, 05:05
ФОТО. 18-летний сенегальский вратарь был похищен и убит
ФОТО. 18-летний сенегальский вратарь был похищен и убит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
20.10.2025, 06:42
Бокс
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 84
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем