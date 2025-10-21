Клопп назвал ошибкой возвращение Погба и Роналду в Манчестер Юнайтед

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что менеджмент клуба «Манчестер Юнайтед» допустил ошибку, вернув Поля Погба и Криштиану Роналду.

«Это было неподходящее время (для возвращения игроков – Прим.ред.), но, кроме того, это был не мой проект. Я бы не вернул, например, Погба. Поль – великолепный игрок. Боже мой, но обычно такие вещи не работают. Или Криштиану, мы все знаем, что он, как и Месси, лучший игрок в мире, но возвращение никогда не помогает», – передает слова 58-летнего немецкого специалиста Sky Sports.

Португальский форвард Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В конце 2022 года звездный игрок со скандалом покинул английский клуб.

На данный момент Роналду защищает цвета саудовского «Аль-Насра». Контракт 40-летнего футболиста истекает летом 2027 года. Погба в 2025 году на правах свободного агента присоединился к «Монако», его контракт рассчитан до лета 2027 года.