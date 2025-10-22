Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У соперника украинского клуба по еврокубку – проблемы. Не дают уйти тренеру
Лига конференций
22 октября 2025, 02:02 |
125
0

У соперника украинского клуба по еврокубку – проблемы. Не дают уйти тренеру

«Легия» показывает не самые лучшие результаты перед матчем с «Шахтером»

22 октября 2025, 02:02 |
125
0
У соперника украинского клуба по еврокубку – проблемы. Не дают уйти тренеру
ФК Легия

В четверг, 23 октября, «Шахтер» проведет матч второго тура основного этапа Лиги конференций против «Легии»

«Легия» сейчас переживает не лучшие времена. Клуб провалил старт чемпионата и идет только девятым в турнирной таблице. По информации польских СМИ, главный тренер клуба Эдвард Йорданеску решил подать в отставку, взяв вину за плохие результаты на себя.

Однако клуб ему отказал, посчитав, что увольнение на данном этапе сезона не является уместным.

Ранее аналитики оценили шансы команд в Лиге конференций.

По теме:
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Балакин рассудит Динамо и Кривбасс. Судейские назначения на 10-й тур УПЛ
«Приедет много фанов из Варшавы». Украинский тренер предупредил Шахтер
Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций отставка
Дмитрий Олейник Источник: goal.pl
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Бокс | 21 октября 2025, 08:13 3
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы

Александр продолжает радовать болельщиков

Копенгаген – Боруссия Д – 2:4. Уверенная победа шмелей. Видео голов и обзор
Футбол | 22 октября 2025, 01:54 0
Копенгаген – Боруссия Д – 2:4. Уверенная победа шмелей. Видео голов и обзор
Копенгаген – Боруссия Д – 2:4. Уверенная победа шмелей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов.

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Футбол | 21.10.2025, 08:42
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Футбол | 21.10.2025, 23:55
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Футбол | 21.10.2025, 19:02
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Легенда Динамо. Стало известно, кто может заменить Лупашко в Карпатах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 3
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем