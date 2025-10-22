У соперника украинского клуба по еврокубку – проблемы. Не дают уйти тренеру

В четверг, 23 октября, «Шахтер» проведет матч второго тура основного этапа Лиги конференций против «Легии»

«Легия» сейчас переживает не лучшие времена. Клуб провалил старт чемпионата и идет только девятым в турнирной таблице. По информации польских СМИ, главный тренер клуба Эдвард Йорданеску решил подать в отставку, взяв вину за плохие результаты на себя.

Однако клуб ему отказал, посчитав, что увольнение на данном этапе сезона не является уместным.

