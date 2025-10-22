Лига конференций22 октября 2025, 02:02 |
У соперника украинского клуба по еврокубку – проблемы. Не дают уйти тренеру
«Легия» показывает не самые лучшие результаты перед матчем с «Шахтером»
22 октября 2025, 02:02 |
В четверг, 23 октября, «Шахтер» проведет матч второго тура основного этапа Лиги конференций против «Легии»
«Легия» сейчас переживает не лучшие времена. Клуб провалил старт чемпионата и идет только девятым в турнирной таблице. По информации польских СМИ, главный тренер клуба Эдвард Йорданеску решил подать в отставку, взяв вину за плохие результаты на себя.
Однако клуб ему отказал, посчитав, что увольнение на данном этапе сезона не является уместным.
Ранее аналитики оценили шансы команд в Лиге конференций.
