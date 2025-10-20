Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олег ФЕДОРЧУК – о финале ЧМ для Украины U-20 и проблемах турнира
Чемпионат мира
20 октября 2025, 18:33
Олег ФЕДОРЧУК – о финале ЧМ для Украины U-20 и проблемах турнира

Эксперт поделился мнением о чемпионате мира U-20

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, кого он считал фаворитом ЧМ и оценил выступление сборной Украины, которая досрочно сошла с дистанции на стадии 1/8 финала.

«Помнится, еще после стартовых туров в группах в комментарии Sport.ua я отмечал, что мне импонирует игра сборной Марокко. И радует, что она оправдала мои надежды, пройдя на одном дыхании весь турнир.

– Что вам больше всего запомнилось в игре чемпионов?

– В футболе есть правило: владеешь мячом – старайся забить, а когда без мяча – старайся не пропустить. Так вот марокканцы четко его придерживались, порадовав неплохой реализацией и умением играть по счету. Они не боялись отдавать инициативу сопернику и терпели, чтобы добиться нужного результата, демонстрируя рациональный футбол. И еще следует отметить максимальную мотивацию марокканцев, прекрасно отдавших себе отчет, что «выстрелить» на ЧМ – это шанс для подписания выгодного контракта. Своего добились, в частности, в финале благодаря настроенности, хорошей организации игры возобладали над аргентинцами, которых считали фаворитами.

– На ваш взгляд, итоговые результаты чемпионата закономерны?

– Да, несколько удивили разве что испанцы, которые выше четвертьфинала не сумели подняться. Но это их вина, потому что они в Чили приехали не в боевом составе.

– Тогда прокомментируйте слова главного тренера украинцев Дмитрия Михайленко, что при определенных обстоятельствах наша сборная могла пробиться в финал.

– Я так не считаю, наши ребята выступили в свою силу. Вот если бы они прошли испанцев, можно было бы сказать, что прыгнули выше головы. А так по пятибалльной системе украинцы не наиграли даже на «четверку».

К сожалению, мы не могли похвастаться сбалансированностью состава. Были проблемы с левым флангом защиты, опорной зоной, не хватало агрессии нападающим. Погоду делали трое: вратарь Крапивцов, полузащитники Кревсун, Синчук, этого явно мало, чтобы рассчитывать на покорение вершин. К тому же, Синчук из-за организационных просчетов не смог сыграть с испанцами. Это была серьезная потеря. Также, справедливости ради, следует сказать, что украинцы попали в легкую группу и, несмотря на это, подопечные Михайленко не доминировали ни в одном матче. Так о каком финале может идти речь?

– Вы заметили на чемпионате какие-то тактические новинки?

– Нет, хотя среди участников были представители почти всех континентов. Однозначно, что время коротких передач, скучных розыгрышей мяча кануло в Лету, большинство ведущих сборных делали ставку на интенсивность, четкие действия в переходной фазе. Для них в качестве примера – европейские гранды ПСЖ и «Барселона».

– Что не понравилось?

– Не заметил среди участников «звездочек» о которых можно было сказать, что в скором будущем они станут большими футболистами.
Во-вторых, неприятно поразила слабая посещаемость матчей ЧМ, кстати, не исключено, что сказалось неудачное выступление хозяев.

– А возможно все из-за того, что в Чили сборные приехали не в сильнейших составах, ведь чемпионат проходил не во время международной паузы, определенной ФИФА и поэтому клубы не отпускали своих молодых талантов?

– Все может быть. К сожалению, в последнее время ФИФА и УЕФА очень много внимания уделяют коммерциализации турниров, которые проходят под их эгидой. Как видите, это не всегда оправдывает себя.

Наставник Феникс-Мариуполь на грани отставки
Будет ли отставка? Ковалец попрощался со своей командой
Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему не было пенальти в матче Заря – Динамо
