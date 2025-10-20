Мадридский Реал по собственной инициативе сыграл против украинского клуба

Бывший пресс-атташе «Днепра» Анатолий Косый в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что мадридский «Реал» проявил инициативу провести товарищеский матч против днепропетровской команды в 1990 году. Тогда украинцы победили со счетом 2:1.

– Как возникла идея провести матч с «Реалом»?

– Инициатива исходила от испанской стороны. Тогда мы уже понимали, что это был хороший повод приехать сюда президенту «Реала» Рамону Мендосе. Рамон считался хорошим бизнесменом и успешно торговал апельсинами, мандаринами, в том числе с Киевом и Москвой. Поэтому, когда Мендоса планировал визит в Днепр, у него был двойной повод.

– Как прошла ваша встреча с Мендосой?

– Мы встретились в Ледовом дворце (так называли ледовую арену «Метеор» возле одноименного футбольного стадиона)

Сели разговаривать втроем: я, переводчик и президент. Рамон Мендоса – высокий, статный мужчина, с поставленным голосом, очень коммуникабельный. Переводчик говорит, что он предлагает выпить что-нибудь, и Рамон самостоятельно направился к барной стойке. Я не успел сориентироваться, хотя как хозяин должен был бы сделать это сам.

Когда он отошел, переводчик мне сказал: «Вы даже не представляете абсурдность ситуации, если бы это было в Мадриде, его, третьего человека в Испании после короля и премьера, на километр бы никто не отпустил одного». А у нас тогда почти никто не знал, что он приехал.

– «Днепр» тогда получил какую-то финансовую выгоду от игры на «Бернабеу»?

– Если честно, я даже не интересовался. Чтобы это как-то обсуждали в широких или узких кругах, такого не помню. Разве что шепотом говорили: мол, вот столько-то. Конечно, я знаю, что когда договаривались о матче, речь шла о каких-то конкретных вещах, но, кроме того, что прием за их счет, возможно, что-то и заплатили, однако точно сказать не могу.