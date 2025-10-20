Марко САПУГА: «Не хватило точного завершающего удара»

В поединке 9-го тура УПЛ «Рух» на своем поле со счетом 1:2 проиграл «Кривбассу». Результат матча прокомментировал полузащитник львовского клуба Марко Сапуга.

«Нам не хватило точного завершающего удара во многих эпизодах, ведь мы создали достаточно моментов, чтобы завоевать очки в этом поединке. Считаю, что команде очень не повезло – мяч просто не шел в сетку ворот.

В первом тайме «Рух» полностью контролировало игру, а «Кривбасс» забил чуть ли не после первой своей атаки. Возможно, в этом эпизоде ​​не хватило концентрации в защите. Если бы мы перед этим реализовали хотя бы один из своих моментов, в частности, когда Клайвер попал в штангу, то матч мог бы пойти по совсем другому сценарию.

Конечно, когда нам удалось забить и сократить отставание в счете, команда получила заряд энергии и хотела отыграться, учитывая, что это домашний матч и нас поддерживали болельщики. Бабукар Фаал мог оформлять дубль, но не реализовал момент в конце игры. Очень досадно, что не удалось сыграть хотя бы вничью, а по моментам мы вообще могли рассчитывать на победу. Следует сделать правильные выводы после этого матча и проанализировать свои ошибки. Надеюсь, в следующих играх нам повезет больше», – сказал Марко Сапуга.